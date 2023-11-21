稱精神病無用 恐怖情人打死護花男 判8年半定讞

恐怖情人打死護花男，判8年半定讞。圖為示意圖。（資料照）

2023/11/21 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕桃園男子曹龍翔前年與戴姓女友因感情問題發生爭執，曹男不滿戴女找來楊男陪伴，竟出拳毆打楊男致死。一審依傷害致死罪判曹男有期徒刑七年四月，二審考量曹男不僅拒絕認罪，還試圖以精神病卸責又未達成和解，加重改判至八年六月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

檢警調查，曹男與戴女是同居男女朋友，前年八月十七日因搬家問題起口角，曹男把戴女打到鼻青臉腫、還摔壞她的手機。十二月十四日，戴女不堪曹男多次拳腳相向，要求他搬離租處，兩人因此又起爭執，戴女擔心曹男又對她動粗，找來楊、薛兩男前來陪伴，曹男心生不滿，拿刀揮舞恐嚇，警方獲報趕抵處理，將曹男帶回派出所，隨後獲釋。

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十二月十五日凌晨五時許，曹男二度返回女友的住處，趁楊男開門不備時，痛毆對方頭、胸部及身體等重要部位，楊男頭部重創、臉部與胸部等處挫傷，經送醫急救，兩天後仍身亡。

法院審理時，曹男拒絕認罪，否認有毆打戴女，也沒有將其手機摔壞，拿刀是為了自我保護；何況，他被兩名男子及戴女壓在地上，根本無法毆打楊男。律師也說，曹男當天為避免戴女自殘而動手阻止，並非傷害，且因當天地滑，楊屢次摔倒，無法排除楊因此撞到椅子致頭、臉受傷。

一審桃園地院根據證人證詞等證據，依傷害致死罪判曹男七年四月徒刑；另依傷害、毀損、恐嚇等罪，併判他五月徒刑、得易科罰金十五萬元。

二審考量曹男與楊男素不相識，僅因感情糾紛毆打楊男致死，犯後仍否認犯行，甚至企圖以罹患精神病卸責，至今又未與楊男家屬達成和解，足徵毫無悔意，傷害罪等部份維持原判，涉犯傷害致死罪部份，則加重改判至八年六月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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