糾眾輪姦舊愛逼簽本票 要賣去泰國

歹徒為將小美賣到泰國，帶她到診所做PCR檢測，後方黑衣男子全程監視。 （資料照）

2023/11/21 05:30

法院重判惡狼 再判7人連帶賠償270萬

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹女子小美（化名）遭前男友糾眾設局逼簽本票，又被私行拘禁凌虐並輪流性侵，更打算以四十萬元賣到泰國，而囂張的歹徒因與人發生行車糾紛竟開槍示威，檢警循線抓人意外偵破這起跨國人口販運案件，新竹地院依買賣人口與妨害性自主等罪判被告七人分別判七年六月不等重刑，並須連帶賠償被害女兩百七十萬。

7人分別判7年半不等重刑

法官調查，男子陳柏宏因感情糾紛而對小美心生怨懟，索討交往期間花費及債務一萬四千多元未果，竟與同夥程志忠脅迫其簽立五十萬元本票，再委託女子張詩寒討債。張女再逼小美簽三張五十萬元本票，小美被陳男等人拘禁，期間遭葛昇霖持電擊棒電擊手臂、何沐軒則持空氣槍射擊腿部，眾人更討論將小美賣到泰國。

請繼續往下閱讀...

共犯毋禎宇、葛昇霖在私行拘禁期間，分別性侵小美得逞，事後張詩寒透過友人張世輝聯繫陳冠男，計畫以四十萬元價碼欲將小美賣往泰國，還叫人押小美去診所做PCR檢測準備出國。而同一時間，張女等人途經新竹市光復路因故與大貨車發生行車糾紛，何男持空氣槍朝大貨車射擊鋼珠彈，葛昇霖持棍棒敲破照後鏡，檢警因而循線到張女租屋處搜索，赫然發現遭拘禁的小美，進而偵破全案。

事後小美因無法入睡、做噩夢，向七人連帶求償五百四十萬元，新竹地院民事庭審理後判賠兩百七十萬。

刑事部分，法院審酌被告等人僅因貪圖己利，竟長時間拘禁小美，圖以出賣人口方式獲取利益，此行為模式、犯罪型態，顯然危害社會治安重大，屬情節嚴重之犯罪類型，甚至強制性侵被害人，足以造成被害女嚴重身心傷害，最後依買賣人口與強制性交等罪重判毋禎宇七年六月、葛昇霖六年六月，其他共犯四年至一年不等刑期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法