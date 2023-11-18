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強風助長棉花廠大火 屋主次子返屋取物成焦屍

台中市神岡區棉花廠大火，釀1死2傷。（記者張軒哲攝）

台中市神岡區棉花廠大火，釀1死2傷。（記者張軒哲攝）

2023/11/18 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市神岡區一間棉花回收廠倉庫，十七日清晨失火，因風勢強勁，烈火直竄天際，造成一死兩傷悲劇，此處廠房兼住家住有王姓祖孫三代六口，王姓屋主的廿五歲次子，逃出火場後又返回屋內取物，受困無法逃出而不幸被燒成焦屍，屋主妻子和女兒逃生時遭燒燙傷，送醫無生命危險，而阿嬤跟父親當晚睡在附近工寮，逃過一劫。

母女受傷 無生命危險

詳細起火原因由中市消防局釐清中。消防局指出，昨日清晨四時許接獲工廠火警，動員近百名消防人員灌救火勢，直至九時許才控制火勢，隨後發現王男遺體。

這處位於空曠鄉間的棉花廠房，是鋼骨及鐵皮工廠，因強風助長，火勢猛烈延燒，廠房付之一炬，隔壁的另一間資源回收廠，以及新興路一間民宅，也被火勢波及。

警消調查，這兩天由於冷氣團來襲，王家五十三歲屋主與其八十五歲母親睡在附近的工寮，逃過一劫，二人於火警發生後趕到火場焦急萬分，阿嬤得知次孫死亡，心痛落淚指稱孫子原本已經逃出來，卻又折返火場，卻無法再逃出。

據了解，死者在神岡傳統產業工廠上班，乖巧孝順，同事得知他葬身火窟，皆感不捨。

屋主的廿七歲長子於第一時間逃出火場，廿四歲女兒與四十七歲妻子逃生過程中分別受到體表面積四十％與二％燒燙傷，均意識清楚，送台中榮總救治。

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