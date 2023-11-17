撂人助陣談判 兩男反遭砍死

兩名男子持刀械在路邊互砍。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/17 05:30

〔記者王冠仁、蔡思培、陳奕劭／台北報導〕在台北市環保局建成分隊「以工代賬」的臨時工高姓男子，疑遭王姓同事霸凌，高男昨凌晨找來廖姓、李姓友人助陣，一起去找王男談判，未料雙方都帶刀赴約，碰面後大打出手、當街互砍，高、廖二人傷重不治，王男也命危救治中，李男嚇得逃離現場。

仇家命危救治中

台北市警大同分局於昨天凌晨四時卅六分獲報，有人在蘭州街爭執鬥毆，警方趕到時，見五十六歲高男與五十七歲廖男倒臥血泊，五十八歲王男全身是血坐在路旁，員警協助將三人送醫，廖、高二人先後不治身亡，王男胸部穿刺傷合併氣血胸，命危搶救中。

請繼續往下閱讀...

警方調查，高男和王男並非清潔隊正式員工或雇員，而是透過台北市社會局「以工代賑」計畫轉介至清潔隊工作。昨天凌晨，高、廖、李三人在蘭州街會合後，高打電話要住在當地的王男出來理論，王與高見面，講沒兩句就大打出手，廖、王拿出刀械攻擊，混亂中高、廖、王三人被刺傷。

警方調閱監視器畫面，發覺李男跑走，循線將他帶回調查；李聲稱不認識王，也不清楚高男和王男有何過節，他是接到高的電話才去助陣，看到雙方拿出刀子互砍，嚇得逃離。

高男的女友告訴警方，高、王二人共事約兩年，高多次抱怨被王男當成小弟使喚、霸凌，數天前兩人就曾爆發口角。

警方在現場找到兩把水果刀、一把折疊刀、一支警棍，研判雙方均預謀要「輸贏」；由於四人都有毒品前科，也不排除可能與毒品糾紛有關。

台北市環保局表示，事發時非上班時間，已積極聯繫社會局及區公所進行關懷措施，協助家屬申請包括死亡給付、傷病給付等補助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法