假觀光真賣淫 豐原「後菜園仔」 查獲13女

2023/11/16 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕豐原區信義街附近巷弄早期被稱為「後菜園仔」，隱藏許多私娼寮，豐原警分局日前接獲線報，向台中地院聲請核發搜索票前往查緝，當場查獲十四名性工作者，其中十三人為泰國籍或越南籍女子，持觀光簽證來台，九人並已逾期居留，另有四名嫖客及三名工作人員，共廿一人，分別依妨害風化、社會秩序維護法等送辦，外籍女子移送移民署專勤隊查辦。

與嫖客、工作人員共21人送辦

豐原警分局日前接獲情資指出，在豐原區信義街有民眾涉及妨害風化等情事，警方蒐證完備並向台中地院聲請核發搜索票，本月十二日晚間五點多，見時機成熟協請保安大隊特勤中隊警力到場查緝。

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警方在現場查獲涉案人員共廿一人，其中，顏姓等三人涉嫌以每節十五分鐘一五○○元至一八○○元媒介或招攬男客性交易，警訊後依刑法妨害風化罪移請台中地檢署偵辦；四名嫖客依社會秩序維護法報請裁罰。十四名女子中，十三名外籍女子皆以觀光名義來台賣淫，九人並已逾期居留，全部解送移民署專勤隊查辦。警方強調，該處向來被列為巡邏查緝重點，今年已查獲妨害風化案件十件、四十七人。

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