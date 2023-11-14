自由日日shoot》賭、詐首腦遭誘殺 又見台男客死柬埔寨

50歲台灣籍吳姓男子在柬埔寨波比市的一輛車內遭近距離槍殺身亡。 （取自柬中時報，記者姚岳宏翻攝）

2023/11/14 05:30

50歲男遭3槍轟爆頭亡

〔記者姚岳宏、王冠仁／台北報導〕國人遭誘騙到柬埔寨從事詐騙，或淪為豬仔被囚禁虐待，背後多有黑幫操控，也屢傳利益糾紛引發黑幫手法的殺人命案。台南市林姓男子等三人去年疑因詐欺利益等糾紛，頭部中彈陳屍柬埔寨金邊區的公寓；本月七日，柬埔寨波比市又發生一起台灣人被殺命案，五十歲台籍吳姓男子疑被仇家誘出，在車內副駕駛座遭行刑式槍殺三槍身亡，當地警方初步調查，吳男疑為網路賭博及詐騙機房首腦，可能與人結怨或黑吃黑遭設局殺害。

警政署駐越南連絡官本月八日接獲柬方通報，目前僅知死者吳男曾涉及柬國電信詐欺案件紀錄，當地警方稱已掌握重要線索，有信心短時間內緝捕罪犯歸案。警政署駐越聯絡官會持續掌控相關案情。

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曾涉柬國電信詐欺案件

據指出，死者吳男在台灣有詐欺前科，二○一○年新竹市警方破獲一處詐騙機房，當時吳男就是機房首腦，該機房跨國經營，吳男特別聘請有廣東口音的香港人，來台擔任機房成員，專騙中國人。

當時吳男為確保機房安全，採軍事化管理，週一至週五強迫住宿，只有星期日才「放封」，平時禁絕與外界聯繫，除提供住宿，三餐皆由吳男的女友煮食，得手騙款採獎金制度；該詐團掌握卅多萬筆中國人個資，成立兩個月獲利逾千萬元台幣。

當年由於還未修法，詐騙罪刑不重，吳男二○一四年將陣地轉往柬埔寨，在當地又因電信詐騙案被逮，遭遣返回台，但因證物沒移交也無其他證據，吳男在台並無起訴，沒多久吳男出境，據知輾轉又回柬埔寨發展詐騙老本行至今。

當地警方本月七日在柬、泰邊境的波比市一處荒地，發現一輛被遺棄的白色汽車，車裡有具男性屍體，初步鑑識發現死者吳男後腦、右眼和太陽穴被子彈射中，法醫根據死者臉部已發黑發腫，判斷死亡時間至少已有兩天。

有預謀 車內近距離射殺

當地警方表示，死者坐在副駕駛座，案發時可能與槍手同車，遭槍手近距離射殺身亡，由於死者可能因涉嫌非法網路賭博而遭人殘忍殺害，是有預謀的謀殺案，目前遺體被安放在當地一間寺廟，等待家屬認領；外交部已協助安排家屬前往處理後事。

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