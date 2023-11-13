開刺青店當淫窟 拐少女逼賣淫／竹聯弘仁會 三峽分會長羈押

警方將陳嫌（右圖前排中）等人送辦，查扣名牌包與刀械。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/13 05:30

〔記者王冠仁、楊國文／綜合報導〕竹聯幫弘仁會三峽分會長陳昊恩，平日在新北三峽經營刺青店，實際卻是拐騙、脅迫少女賣淫的堂口，以強拍裸照、電擊、菸蒂燙人等方式凌虐少女迫使就範，脫逃者則抓回來「關廁所」，警方循線逮陳等十二嫌，由於陳犯行惡劣，陳與其中五名幫眾被法院裁定羈押。

警方調查，廿九歲陳昊恩原是四海幫海富堂堂主，警方今年二月發現有提供人頭帳戶的「豬仔」被拘禁在三峽一處旅館，查出陳是幕後主謀，五月底前往三峽區大同路刺青店逮陳等四嫌。

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陳不但沒學到教訓，後竟投身弘仁會成為三峽分會長，他看中賣淫利潤豐厚，先吸收上門刺青的年輕人為幫眾，再透過廿一歲簡姓小弟等人，誘騙上門刺青的中輟生、失學少女，以「好賺」、「月入數十萬」、「工作輕鬆」等話術，騙少女下海賣淫。

有少女半推半就嘗試幾次，後來不願再繼續，陳等人隨即翻臉，不讓少女離開，還以強拍裸照、電擊、菸蒂燙人、拿BB槍對少女射擊等方式，逼迫她們「繼續上班」。期間有少女落跑，陳與小弟還會把人抓回來，搶走少女手機、關進廁所，逼少女繼續賣淫。

少女囚刺青店 由小弟外送

據了解，陳透過通訊軟體群組散布賣淫訊息，讓少女以每次一萬兩千元價格進行全套性交易，少女可分四千元；陳平時把少女拘禁在刺青店房間，再由小弟載少女「外送」到旅館等地；陳今年五月起逼迫少女賣淫，至少三名少女受害，少女半年來接客廿餘次，苦不堪言。

警方說，有男幫眾不願再犯案，陳恐嚇對方交出五十萬元，男幫眾拿不出錢逃跑，陳又叫小弟把對方騙回來，對其毆打凌虐，還有人拿刀砍傷其腿部。

警方本月九日前往刺青店等處逮捕陳等十二嫌，依組織犯罪、違反兒少性剝削條例、傷害、妨害自由及恐嚇等罪嫌送辦。

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