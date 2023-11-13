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網拍鹿港天后宮作客媽祖 嫌犯落網

鹿港天后宮作客媽祖被當落難神明網拍，鹿港警方火速逮人，許男坦承犯案。（民眾提供）

鹿港天后宮作客媽祖被當落難神明網拍，鹿港警方火速逮人，許男坦承犯案。（民眾提供）

2023/11/13 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港天后宮的「作客媽祖」（韋五媽），竟遭人上網以一萬元賣出！有信眾在網路平台以一萬元買到媽祖神像，驚見神尊的衣服上竟有「鹿港天后宮」字樣，跟廟方聯絡後才發現是「作客媽祖」，立刻歸還給鹿港天后宮；彰化警方查出新北市許姓男子涉案，除了鹿港天后宮之外，鹿港奉天宮及雲林麥寮一帶的廟宇也受害，警方擴大追查中。

用假身分請回媽祖 上網以一萬賣出

鹿港天后宮總幹事劉家汶指出，有信眾在「全國落難神尊結緣、交流」平台，以一萬元買到一尊媽祖神像，收到後覺得不對勁，雖然賣家宣稱無人供奉或遭丟棄的「落難」神明，但這尊媽祖聖像的衣服卻有「鹿港天后宮」字樣，趕緊跟廟方聯絡後確認是「作客媽祖」，已主動歸還。

鹿港警分局偵查隊副隊長張勝甥表示，查出卅四歲的許姓男子以假身分租車、用假身分到鹿港天后宮請回「作客媽祖」，隨後在網路平台販售牟利，警方昨天在新北市三重區逮捕許男，他坦承在十一月三日開車到鹿港天后宮、奉天宮申請「作客神尊」，天后宮是「韋五媽」，奉天宮是「蘇府王爺」，他得手後再上網販售，兩尊神像各以一萬元賣出。

疑雲林麥寮廟宇也受騙 警擴大清查

警方說，許男年輕力壯卻無正當職業，他將「作客媽祖」拿去網拍，覺得沒有不對也不擔心遭到報應；由於許男的供詞避重就輕，警方正擴大清查他所犯案件。

鹿港天后宮指出，「作客媽祖」是提供信眾或宮廟免費申請將媽祖請回暫時供奉，此次遭人以假身分申請並網拍還是第一次，未來會從嚴把關，例如要求申請人提供雙證件等。

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