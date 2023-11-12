幕後指導 不到現場 祖師爺還是栽了

警方逮捕在宜蘭設製毒工場的周姓犯嫌，他是祖師爺陳志強的子弟兵之一。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/12 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署鍥而不捨，追捕「喵喵」製毒工廠最上層的祖師爺製毒師陳志強，等他搭機入境後抓人，陳自恃從未到過製毒工廠，已設下完美斷點，且選在製毒廠被抄兩個月後，以為風頭已過才返台，最終還是逃不過檢方追緝，淪為階下囚。

辦案人員透露，製毒師傅陳志強原本是基隆市七堵區當地幫派份子，因緣際會結識一名有製毒經驗的老師傅學會製毒技術，除了一如往例般帶著年僅廿歲的小弟們出入流動賭場，當發覺有人還不起賭債、或有毒蟲缺錢花用，就吸收他們當徒弟，教他們如何製毒。

請繼續往下閱讀...

山區廢棄房舍當成製毒教室

由於製造三級毒品「喵喵」的第一階段，會產生刺鼻臭味，陳男因此刻意選擇偏僻山區的廢棄房舍當成製毒教室，個別帶著學徒到廢棄房舍指導如何調配原料等製程，為免教學過程被人發覺，還會派人在周邊把風。

教會徒弟製毒後，為了製造檢警查緝斷點，自己從不進入製毒工廠，只在幕後指導徒弟毒品的製程。

回台被逮 囂張稱查不到我

因此他六月回台被逮後，一度囂張地告訴辦案人員：「你們若能在製毒現場、工具、原料等任何一個製毒有關之處查到我的指紋，我就認罪。」但他不知檢方已掌握他出資購買製毒原料、以及徒弟們指證他的事證，檢方認定陳男罪證明確，仍將他追加起訴。由於陳男的五名徒子徒孫，之前已全數落網，陳男到案後，整個集團也隨之瓦解。

在陳男落網之後，基檢今年七月與美國聯手破獲史上最大宗大麻走私案，也是先掌握整起大麻走私的操盤手孫鴻躲在境外，全案表面上暫時「蓋鍋」，實則低調持續注意孫的行蹤，後來趁孫男由台灣轉機返美時，在機場候機室將他逮捕上銬；陳、孫二人都自以為自己設下完美斷點，可以躲過追緝，最終還是逃不出我國司法單位之手。

現場查獲的製毒原料。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法