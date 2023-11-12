祖師爺落網 北台最大製毒團瓦解

年四月間基隆地檢署指揮保三總隊在新北市汐止、宜蘭兩地破獲「喵喵」製毒工廠。（資料照）

2023/11/12 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署今年四月間在新北市汐止、宜蘭兩地破獲「喵喵」製毒工廠，起獲可製成四百卅公斤的「喵喵」毒原料及成品、半成品，黑市價逾十億元台幣。全案擴大追查後，鎖定幕後金主是北台灣最大咖的祖師爺級製毒師陳志強，他既是製毒集團金主、首腦，也親自帶領「子弟兵」製毒，但案發前突然前往中國，潛藏兩個月後以為風聲已過才返台，卻仍逃不過法網，下機當天就落網；陳男到案後，整個集團也徹底瓦解。

陳志強子弟兵 心防難突破

檢方於今年二月掌握製造三級毒品「喵喵」的化學原料「甲胺」進口來台，指揮警政署保三總隊追查「甲胺」流向，發現先送至南投一處倉庫，再轉運基隆市七堵區一處廢墟藏放。

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由於喵喵的製程第一階段，會產生刺鼻惡臭，製毒廠須選在偏避山區以防犯行曝光，偵辦單位研析後決定，等毒原料製成「喵喵」再展開逮捕行動。

四月間主任檢察官陳照世認為時機成熟，指揮保三總隊同步搜索該集團在宜蘭縣及新北市汐止區的兩處製毒廠，查扣大量喵喵成品、半成品，全部可製成四百卅公斤喵喵，並可進一步製成高達二一五萬包的毒咖啡，以每包五百元價格計算，不法利益超過十億元。檢警也在上述據點逮捕製毒師周家丞、詹偉傑，再追出指導周、詹二人製毒的師傅周旭恩、江偉傑，與負責第一階段製毒的王政凱。

檢方過濾五人的手機發現，該兩處製毒廠表面上由周、江二人主導製毒，實則還有更大咖隱身幕後，但五人對這名最上層的祖師爺級製毒師真實身分，堅不吐實，全案暫時停滯。

直到五月間，桃園警方查獲摻有「喵喵」成分的毒咖啡包，陳照世發現該名藥頭曾出現在藏放「甲胺」的廢墟，循此追出四十歲男子陳志強與集團有關；檢方接著逐一突破周男等五人心防，他們供出陳志強教他們製毒，還出資買原料、工具及主導全案，但陳男在製毒廠被抄的前一天搭機前往中國；檢方先將周等五人起訴。

全案起訴才回台 警已掌握行蹤

陳男獲知全案起訴，以為自己身分未曝光，六月搭機回台，檢方獲報迅速前往機場調閱監視器，當天就在基隆市一處檳榔攤逮獲陳男，將他收押偵辦，近日依違反毒品危害防制條例的製毒罪嫌追加起訴。

分裝好的毒品包。（資料照）

基檢年破獲4起逾百公斤巨量毒品

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