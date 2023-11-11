鑽Uber Eats漏洞 外送員詐走837萬

陳男南下台中躲藏，遭警方逮捕。（記者鄭景議翻攝）

2023/11/11 05:30

妻幫下單 一起被捕

〔記者鄭景議／台北報導〕廿七歲陳姓男子於擔任Uber Eats外送員及業務專員期間，透過「現金付款取消訂單」、「變更受款銀行帳戶」等方式，詐騙公司及數家餐廳高達八百多萬元；Uber Eats察覺有異報案，台北市警文山二分局日前逮捕陳男及其妻，依偽造文書、詐欺及妨害電腦使用等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，陳男二○一九年開始擔任Uber Eats外送員，但私下設立一間空頭餐廳，自導自演向自己的空頭餐廳下單，選擇現金付款，下單後再取消訂單，使得系統判斷餐廳出餐卻損失，Uber Eats公司便會先賠償訂餐金額給餐廳，等Uber Eats公司向顧客取款時就關閉顧客的帳號；陳男運用此一手法，數年來前後設立六家空頭餐廳，假冒訂單數千筆，詐走Uber Eats公司五百七十萬餘元後離職，Uber Eats公司渾然未覺。

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夫妻身上剩千餘元

陳男食髓知味，前年再度應徵Uber Eats，此次他應徵業務專員，利用職務之便將不少餐廳的受款帳號直接竄改成自己的銀行帳號，詐取兩百六十七萬餘元，但此手法太過粗糙，不久後Uber Eats公司察覺有異，禁止他更改帳號，吳男驚覺東窗事發，南下台中躲藏。

Uber Eats報案後，警方透過金流及IP位址鎖定陳男涉有重嫌，日前赴台中逮捕陳男，因陳男妻子幫助陳男使用人頭訂餐，一併帶回偵辦，詢後移送檢方偵辦。檢方複訊後向法院聲請羈押陳男，法官認為陳姓夫婦二人身上僅有一千多元，又有嬰幼兒撫養，加上承認犯行、犯後態度良好，將二人無保請回。

Uber Eats指已堵漏

Uber Eats表示，目前平台相關查核作業已在去年全面升級，此後不會再發生類似情況。

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