桃園公寓火警》檢︰親家母救老祖母嗆暈雙亡

桃園檢方說明龍壽街民宅火警相關調查內容。（記者周敏鴻翻攝）

2023/11/10 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市桃園區龍壽街一處老舊四層樓公寓的四樓民宅，八日晚間七點多發生火災，火勢雖十分鐘左右就撲滅，仍釀兩死一重傷悲劇，桃園地檢署檢察官姚承志昨先到火場勘驗，再去桃園殯儀館會同法醫相驗死者遺體，初判是葬身火窟的八十五歲干姓老婦以打火機點燃床墊後引發火勢，住在對面房間的姻親、干婦孫媳婦的母親、五十七歲簡姓婦人，一度想救人而嗆暈致死。

這戶民宅是干姓老婦等四代同住，消防隊員當晚七點多獲報救災，撲滅火勢後進入火場搜索，發現干婦倒臥房內已成焦屍，簡婦（干婦的親家母）及其外孫八歲干姓男童（干婦的曾孫），被嗆暈且已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後，簡婦不治，男童搶回一命，但因重傷仍住院接受治療。

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火場面積約五平方公尺、火勢約十分鐘撲滅，卻仍造成兩死一重傷，讓警、消懷疑全案恐是人為災禍，火場調查發現房內有一只打火機，行動不便的干婦躺在床上，房外就是陽台，卻無逃生徵象，檢方初判她以打火機點燃床墊，恐是引發火災的原因。

干婦與簡婦是姻親，長期同住卻關係不佳，干婦曾向鄰居埋怨簡婦不煮飯給她吃等瑣事。

檢方昨勘驗火場，釐清兩名死者陳屍位置，確認起火點為干婦房間；檢方說，簡婦因嚴重嗆傷導致死亡，初判火災發生時，她試圖打開干婦的房門救人未果，才延誤了逃生時機而不幸往生。

家屬昨到桃園殯儀館配合調查，婉拒媒體採訪，被詢及「家中成員是否有相處不睦」等問題時，都答說「不清楚」。

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