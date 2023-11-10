海巡登檢 苗栗、馬祖查獲2艘越界中國漁船

海巡包夾，在馬祖東莒島大埔澳1.3浬處海域查扣中國籍漁船。 （海巡署提供）

2023/11/10 05:30

〔記者歐素美、俞肇福／綜合報導〕海巡署艦隊分署第三（台中）海巡隊巡防艇，八日上午八點多執行海上巡邏勤務時，在苗栗通霄外海廿浬處海域發現中國「閩惠漁○一三三一」漁船越界作業，立即廣播請其停船受檢，但多次廣播，該船仍拒檢並蛇行逃逸，經巡防艇強靠登檢成功，因違法事實明確，海巡將中國漁船及船上十三名船員押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

台中海巡隊表示，中國「閩惠漁○一三三一」漁船越界捕撈，海巡發現後立即廣播請其停船受檢，但多次鳴笛廣播，該船均拒不停船，並加速蛇行逃逸，當時海象最高達九級風、浪高達三米，海巡人員冒著風浪危險、緊追不捨，最後成功強靠登檢，經查船上共有中國籍船長康振山（卅四歲）等十三人，鐵殼船體約二三○噸，船上未發現豬肉製品，漁獲約二五○公斤，均依法海拋。將該船及船上人員全數押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

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另一艘中國籍無船名漁船，昨天上午違規越界進入馬祖莒光禁止、限制水域捕魚，馬祖海巡隊以三十五噸及沿岸多功能CP艇二艇包夾登檢，在馬祖東莒島大埔澳一．三浬處海域扣留該船，清查艙間有廿六公斤的雜魚，並將船上三名船員帶返南竿島福澳港偵辦。

海巡在苗栗通霄外海發現中國「閩惠漁○一三三一」將捕撈漁獲全部海拋。 （民眾提供）

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