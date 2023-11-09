《雲林》查賄雲林隊誓師 防制賭盤、假訊息介選

查賄雲林隊昨天在虎尾布袋戲館前大誓師，高喊齊心查賄、全力出擊。（記者黃淑莉攝）

2023/11/09 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離明年一月十三日投票日剩六十五天，包括雲林地檢署、警察局、移民署等查賄雲林隊昨天大誓師，展現齊心查賄、全力出擊杜絕賄選的決心。雲林地檢署檢察長戴文亮表示，今年查賄重點在防止選舉賭盤、假訊息及境外勢力干擾選舉，據了解已有賭盤蠢蠢欲動。

檢、警虎尾布袋戲館前大誓師

為杜絕賄選，讓民眾知道目前各式各樣賄選手法及多元檢舉管道，查賄雲林隊昨天在虎尾布袋戲館前大誓師，雲檢反賄選虛擬代言人「雲檢Mirai」首次亮相，另雲檢兩位檢察官林柏宇、顏鸝靚也擔任主角拍攝反賄短影音，提醒民眾最近賄選新手法，包括行動支付、贈送虛擬資產及贈送遊戲點數等。

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戴文亮指出，因最近國際情勢、兩岸局勢動盪不安，今年查賄重點工作在防止選舉賭盤、假訊息及境外勢力干擾台灣選舉，這部分影響重大必須全力防堵。

呼籲民眾檢舉 獎金最高二千萬元

戴文亮強調，兩岸局勢變化，過去中國用飛彈影響，反而造成台灣人民反感，且花的錢更多，若以同樣資金以賭盤等方式影響選舉，省時省力且對選舉影響重大，有情資顯示已有賭盤蠢蠢欲動，檢警調密切查察中。

戴文亮說，地檢署提供多元檢舉管道，檢舉資料絕對保密，檢舉人不用擔心身分曝光，若因此查獲不法，還可獲得高額檢舉獎金，選舉賭盤最高五百萬元、境外介入選舉最高二千萬元，檢舉電話0800-024-099、05-6334991，或是掃QR-code加入查賄雲林隊。

雲林地檢署指出，去年九合一選舉雲林地檢署查賄成效截至九月十五日，妨害選舉案共起訴卅一件、六十九人，其中有五十四人已判決有罪；另外當選無效之訴提起十六件，其中七件已判當選無效。檢舉獎金部分從二○一四年累計至今，雲檢已發出超過一千五百萬元。

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