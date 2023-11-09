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首頁　>　社會

新北議員行車糾紛 助理遭槍指著

2023/11/09 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員邱婷蔚指出，她和助理五日因行車糾紛，助理遭對方辱罵、拿槍指著，報警處理後，警方在對方車上搜出槍、開山刀，卻將嫌疑人「函送」處理。警察局長廖訓誠回應，蘆洲分局獲報後在二小時內將嫌犯查緝到案，後續依妨害自由及恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦，槍枝初步鑑定是無殺傷力的空氣槍。

警︰2小時查獲嫌犯

邱婷蔚指出，當天她坐後座，負責開車的助理行經五股區中興路二段與新五路口，欲循導航指示靠右行駛，便打方向燈並減速切換車道，未料後方駕駛超車後阻擋他們前進，助理不想惹事，切回原車道頻頻道歉，對方卻辱罵五字經、拿槍指著助理，讓他們心生恐懼。

邱婷蔚說，蘆洲分局獲報後迅速找到人，並在對方車上找到刀槍、彈匣，且疑似有無線電設備；她擔憂對方可能是組織犯罪，警方僅將嫌犯「函送」而非「移送」，質疑是疏縱「現行犯」，呼籲新北警方正視槍械治安問題。

廖訓誠澄清，槍枝經初步鑑定為空氣槍，無殺傷力，警方獲報後，在二小時內將廿九歲王姓男嫌查緝到案，全案依妨害自由及恐嚇罪嫌移送地檢偵辦。

廖訓誠表示，警方重視治安，受理任何民眾報案都是積極依法處理，且新北從十月廿三日起展開十天掃黑肅槍，掃蕩十二個幫派組織、七十三人到案，另查獲改造槍枝五把。

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