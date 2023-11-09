美海防全球安舶計畫 台灣隊加入

行政院長陳建仁（前排右三）、海委會主委管碧玲（前排左三）、美國在台協會處長孫曉雅（前排左二）8日出席全球互助安舶台灣隊成立暨向海巡致敬典禮。（記者廖振輝攝）

2023/11/09 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕海洋委員會昨在台北一○一大樓舉辦「全球互助安舶台灣隊成立暨向海巡致敬典禮」，宣告台灣今年已有一百一十八艘漁船加入由美國海岸防衛隊發展的安舶（AMVER）海上互助救援系統，美國在台協會處長孫曉雅也特地出席此活動；行政院長陳建仁強調，此彰顯台美海洋事務合作交流的深化，意義相當重大。

陳建仁：台灣體現Taiwan can help

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陳建仁表示，加入安舶計畫使台灣船舶航行受到全球官方救援體系、安舶互助體系、漁業署漁船互助、海岸巡防艦隊的四層保護，加入此互相救援系統，完美體現了Taiwan can help的精神。

海委會主委管碧玲指出，安舶海上互助救援系統，是一個號召全球船舶參與的強大系統，過去台灣已有卅六艘商船加入安舶參與太平洋、大西洋區的公海救援，為了讓台灣在全球互助的救援工作有更多貢獻，也體認到越多船舶加入「安舶台灣隊」，等於台灣所有船舶越能受到安舶系統的保護，因此積極展開擴大招募行動。

我118艘漁船參與 加入數量全球第一

美國在台協會處長孫曉雅說，前年及去年，全球分別有一百四十艘、一百五十六艘船舶加入安舶船舶註冊，台灣今年獨自就有一百一十八艘加入，是空前絕後的增長，台灣今年加入的船舶數量將會是全球第一。

活動最後在陳建仁帶領下進行點燈典禮，還特別安排海巡人員及其眷屬登上一○一觀景台，同時見證一○一上顯現「致敬海巡英雄」、「GO CGA」、「一一八海巡最前線」等字樣。

全球互助安舶台灣隊成立暨向海巡致敬典禮昨於台北101大樓點燈，外牆上秀出「致敬海巡英雄」等字句。（記者廖振輝攝）

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