囚豬仔詐2.5億 抄暴力收簿集團

警方逮捕收簿暴力集團陳姓首腦。（警方提供）

2023/11/07 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心昨天宣布破獲一個暴力收簿集團，查出該集團以金錢引誘豬仔囚禁，再將人頭帳戶提供給詐團，直到人頭帳戶警示才放人，期間若豬仔想提早離開即暴力相向，警方循線將該集團首腦陳育德及成員共十一人拘提到案，發現陳嫌有一本用來法律攻防的「法條手抄本」，檢方訊後仍聲押陳等七人獲准。

首腦備「法條手抄本」 仍收押

苗栗縣林姓男子今年五月間遭收簿集團關押摩鐵，期間遭「呼巴掌」暴力相向，趁成員熟睡時逃出向竹南警分局報案，警方當天就前往該摩鐵查獲一名收簿成員，以及另名被拘禁在該處的被害人。全案後續由刑事局中打第二隊、竹南分局合組專案小組報請檢方指揮偵辦，經比對相關犯嫌身分，查出該集團係苗栗地區頗具勢力暴力集團，蒐證完備後出動特警前往苗栗竹南、新竹市等地攻堅，逮首腦陳嫌（三十歲）等涉案人。

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查緝過程中，專案小組發現陳嫌旗下成員於新竹市一處旅館內拘禁數名帳戶人頭，立即調派警力趕往，當場緝獲成員一名及帳戶人頭四名，全案共查緝陳嫌及成員共十一人到案。

警方調查，該集團利誘拘禁人頭取得帳戶，至少有二十三名被害人，這些人頭帳戶提供給詐騙集團使用，受害人數逾百人，詐騙金額超過二．五億元，此外，陳嫌隨身攜帶一本有關洗錢防制法、刑法詐欺罪、組織犯罪條例的「法條手抄本」，他透露是「預先為未來法院攻防使用」。不過，陳男等七人仍被法院裁定羈押。

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