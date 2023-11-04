詐團推以巴交戰時事梗 7旬婦墜假軍醫情網

「美國軍醫」身陷「戰場」仍以簡體字日夜傳訊問安。（讀者提供）

2023/11/04 05:30

假軍醫稱來台避戰

〔記者黃旭磊／台中報導〕詐騙集團為免招式用老失效，經常會推陳出新，近期愛情詐騙就推出最新的時事梗，以「以巴交戰」為背景，向住在中部的七旬謝姓婦人自稱是駐以色列的美國男軍醫，強調自從醫院遭轟炸後戰事緊繃，他「不想死在這裡」，希望謝婦挹注機票費，讓他搭上專機逃來台灣避戰；謝婦不顧家人勸導，堅持匯款二十五萬元給對方，所幸郵局行員及警方聯手阻詐，保住婦人的退休金。

不顧家人勸 險失25萬

謝婦日前到台中烏日郵局，欲匯款廿五萬元，行員從她展示手機的LINE中窺知，謝婦上月間透過臉書，與駐以色列的美國男軍醫成為網友，雙方互加LINE聊天，對方表示與哈瑪斯連日交戰、命在旦夕，要搭專機逃來台灣避難，並和她相聚，急需匯款挹注機票費，郵局人員認為謝婦遇詐，趕緊通知警方。

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烏日派出所所長高銘顯說，警員林智偉趕到郵局，向謝婦解釋她遇到詐騙，包括對方的LINE竟使用中國簡體字。詐團給謝婦的訊息提及「親愛的…非常抱歉，從早上起就沒有給你寫信，因為昨天晚上這裡發生了攻擊事件...我不想死在這裡」，希望她趕快匯機票錢救命。

郵局+警員 耐心阻詐

謝婦跟員警說，美國軍醫要搭軍方專機來台灣避難，兒子說是詐騙，但她相信對方，待專機來台後，就接來家中讓家人認識。

經林員引導及耐心詢問後成功說服謝婦，上述情況是詐團蹭戰爭時事，噓寒問暖、甜言蜜語也都是典型愛情詐騙手法，謝婦感謝警方及臨櫃行員保住她的存款。

謝婦（右）展示「美國男軍醫」身陷「以巴」戰火訊息。（讀者提供）

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