黑市價破億 進口咖啡機 夾藏42塊海洛因磚

毒梟將毒磚裝入咖啡機之夾層內，再以木箱包裝，直接郵寄到台灣高雄。 （記者蔡清華翻攝）

2023/10/31 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署破獲毒梟自泰國以咖啡機夾藏四十二塊高純度雙獅牌海洛因磚入境，黑市價逾億元，檢警人贓俱獲逮捕主嫌范光榮等四人，依運輸第一級毒品等罪嫌起訴，四人面臨死刑或無期徒刑重罪。

木箱包裝 直接從泰國郵寄台灣

橋頭地檢署接獲情資，毒梟以進口咖啡機之名義，自泰國夾藏海洛因磚入境，專案小組查出，主嫌范光榮（四十五歲）今年五月間，與綽號「檸檬」、「瘦男」毒梟聯繫，共謀以郵寄夾藏海洛因之咖啡機闖關入境，可獲取報酬。

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范再找邱姓男子充當人頭，具名向海關申報入關，同意事後給付邱一百萬元報酬，邱將手機及身分證交予「檸檬」、「瘦男」辦理收件手續，隨即連繫泰國毒梟將四十二塊高純度雙獅牌海洛因磚（總淨重十四．六公斤，純度八十四．六三％）裝入咖啡機夾層，再以木箱包裝，直接郵寄到台灣高雄。

檢警人贓俱獲 逮捕主嫌等四人

邱男七月六日收到咖啡機包裹後，通知范光榮並聯繫另名范姓、林姓等人協助搬運毒品，一同到林嫌提供之處所開箱，四嫌共同將包裹搬入室內，持鐵槌、螺絲起子、鑿子等工具開拆咖啡機，取出夾藏在咖啡機殼內的四十二塊海洛因，遭警方當場人贓俱獲，四人均經法院裁定羈押，全案由橋檢偵查終結，以毒品危害防制條例第四條第一項之運輸第一級毒品罪、懲治走私條例第二條第一項之私運管制物品進口等罪嫌提起公訴；依毒品危害防制條例規定，運輸第一級毒品為死刑或無期徒刑之重罪。

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