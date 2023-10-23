酒駕奪命》男撞死買菜女 斷腿噴飛車道

23歲駕駛林泰宇，酒駕白色 喜美轎車撞死江姓女騎士， 雙方汽、機車扭曲變形。 （警方提供）

2023/10/23 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉親河路二段昨天發生出門買菜的江姓機車女騎士，遭對向白色喜美轎車衝撞慘死輪下，一條腿被撞斷噴飛車道，肇事男駕駛林泰宇涉嫌棄車逃逸跑回家中躲藏，警方循線逮人，酒測值○．六一毫克，發現又是酒後肇逃的死亡車禍。

23歲男肇逃 跑回家被逮

昨天清晨四點多，六十三歲江姓婦女起個大早，騎乘普通重型機車出門，準備到羅東市場買菜，沿著五結鄉親河路二段往羅東方向前進，騎到冬山河親水公園大門附近，被一輛對向白色喜美轎車撞上，由於轎車車速快，撞擊力道猛烈，江女一條腿被撞斷後，彈飛到數十公尺外的車道，救護車到場時，她已明顯死亡。

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事發當下，廿三歲轎車駕駛林泰宇下車察看，見闖下大禍快步離開，跑回距離車禍地點不遠的住處躲藏，警方調閱監視畫面以車追人，查出林男身分，半小時後到他家逮人，並實施酒測值○．六一，已嚴重超標，隨即帶回偵辦。

警方調查，車禍發生時，林男駕駛的轎車高速行駛，行經事故地點，疑似駛入對向車道，江女閃避不及被迎頭撞上，轎車車頭嚴重損毀、前方擋風玻璃破裂，江女身受重傷肢體分離，失去生命徵象，機車扭曲變形，現場讓人怵目驚心。

林男開車撞人後，還撞倒路旁民宅鐵皮屋，波及屋主的轎車；屋主說，睡夢中聽到「砰」巨大聲響，趕緊出外察看，目擊肇事駕駛下車神情相當慌張，不久後逃之夭夭。

林男坦承，他與友人在羅東飲酒後開車返家，不慎撞上江姓女騎士，媒體問他「喝酒為何還要開車」？林沉默不語，警方依公共危險致死肇逃罪移送宜蘭地檢署偵辦，檢方複訊後聲請羈押。

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