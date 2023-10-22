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首頁　>　社會

母載兩稚兒國道撞護欄 無安全座椅 嬰拋飛亡

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2023/10/22 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國道三號南下屏東竹田系統，二十日晚間九時半發生一死四傷的嚴重追撞事故，王姓單親媽媽駕車載各二歲、四個月大的兒子，行駛於國三南向四一四．三公里竹田路段，疑因操作不當撞擊內側護欄後車身失控，遭後方車輛連續撞擊，四月男嬰被拋出車外死亡，兩歲男童經急救後仍在加護病房；警方調查，車上未安裝兒童安全座椅，案情仍待釐清。

連環撞 母及兩歲大兒子重傷

國道警方調查，王女疑因駕車操作不當，先撞擊內側護欄後失控，再撞擊外側護欄，又撞擊內側護欄，最終停於內側車道，未料遭後方楊姓女子開的車撞上，楊女的車停於外側車道，另一輛車的吳姓駕駛為閃避內車道王女的車，向外側偏移卻撞上楊女的車。

整起事故共造成一人死亡、四人受傷、三車毀損，南向路段事故現場於晚間十時三十八分排除，才恢復全線通車。

警方表示，事故的三車駕駛人，除了王女仍在救治中無法施測，另二人均無飲酒情形，但王女的車上並未擺放安全座椅，而她和小孩案發時是否有繫安全帶？車內各自的乘坐位置等，都尚待警方調查釐清。

警方提醒，兩歲以下嬰幼兒搭乘安全座椅，要反著坐，萬一發生行車事故，可降低兒童頸部七十三％撞擊力、七十一％死亡率，而未依規定使用安全座椅，可處罰鍰一千五至三千元。

根據國健署針對二○二一年的調查研究「六歲以下兒童死亡原因回溯分析報告」，在十九位具高度可預防性的個案中，其中一位死亡個案就是因為家長抱著小孩坐在副駕駛座，小孩沒有獨自坐在安全座椅，遭汽車碰撞而亡，警方呼籲家長重視使用安全座椅，以避免憾事發生。

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