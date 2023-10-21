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每月收租百萬 欠稅700萬 包租婆拒繳管收

穿著中性的出租大戶林姓女子欠稅高達714萬元，被法院裁定管收。（行政執行署新北分署提供）

穿著中性的出租大戶林姓女子欠稅高達714萬元，被法院裁定管收。（行政執行署新北分署提供）

2023/10/21 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕年近七旬的林姓婦人欠稅七一四萬元，行政執行署新北分署發現，她利用子女、友人名義買下不動產出租，藉以隱匿租賃所得，林女承認每月租金收入一百萬元，但卻以支付貸款等由表示沒錢付稅，且有一筆出售房地的結餘款二三七萬餘元流向不明，執行分署認定她故意隱匿財產逃避納稅，前天向新北地院聲請管收獲准。

支付貸款等為由 稱沒錢付稅

新北分署指出，林女積欠九十六年至九十七年、一○○年、一○三年至一○七年度綜合所得稅，及一○三年度特種貨物及勞務稅暨罰鍰等，合計七一四萬餘元。國稅局移送執行後，新北分署發現，林女以人頭購入不動產後出租，利用人頭隱匿租賃所得，且她在二○一四年利用他人名義銷售不動產，銷售金額扣除貸款後，尚有結餘款二三七萬餘元，但這筆錢流向不明。

新北分署二○一九年間通知林女到場說明資金流向，並提出清償方案，林女承認她每月的租金收入有一百萬元，但以須支付裝潢費、貸款等，表示無力繳納欠稅。

故意隱匿財產逃稅 拘提到案

新北分署拍賣林女名下不動產，因設有高額抵押權，僅償還十四萬餘元稅款；執行官調閱她詐貸、逃漏稅的案卷，查出她慣以人頭買賣不動產，經傳詢相關人，並多次通知她到場說明，卻屢傳不到。

新北分署前天將林女拘提到案，她仍稱入不敷出，拒絕提出清償方案，分署認為她故意隱匿財產，符合管收要件，聲請管收獲准。

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