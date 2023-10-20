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試院會通過修法草案 警消可組專屬特種協會

考試院昨天在院會審議通過「公務人員協會法部分條文修正」草案，除新增特種公務人員協會之設置，也擴大協會功能，立法後警、消可組成協會爭取權益。（考試院提供）

考試院昨天在院會審議通過「公務人員協會法部分條文修正」草案，除新增特種公務人員協會之設置，也擴大協會功能，立法後警、消可組成協會爭取權益。（考試院提供）

2023/10/20 05:30

〔記者楊綿傑、邱俊福、鄭景議／台北報導〕為回應基層公務員的結社訴求，並強化公務人員協會之運作功能，考試院昨天在院會審議通過「公務人員協會法部分條文修正」草案，除新增特種公務人員協會之設置，也擴大協會功能，立法後警、消可組成協會爭取權益；草案將儘速函送行政院會銜，以期本月底前送交立法院審議。

月底前可望送立院審議

為在現行法制下保障結社與協商權，考試院秘書長劉建忻說明，修法共修正十七條，包括放寬得成立協會的機關層級，增設特種公務人員協會的組織模式，下修協會成立之會員人數門檻，擴大建議、協商與參與事項範圍，及增訂對機關課責機制等五項重點。

劉建忻說，新增特種公務人員協會之設置，讓具相同專業屬性且未能共同組織機關協會的公務人員，得籌組特種協會，維護其權益及改善工作條件等，整體而言，警察、消防人員於本次修法後，可選擇組成專屬特種協會。

修法亦擴大協會得建議、協商及參與事項，其中建議事項部分，只要涉及公務人員權益、管理及其法制事項，均得提出。

至於協會與工會的差別，劉建忻解釋，公務人員與勞工適用之人事法制在本質上就不同，公務人員具有服務民眾的公益性質，政府也不能視為營利的資方，因此工會與公務人員的協會無法直接比較。

簡言之，原本消防員難以組織協會，並透過正式管道共同反映工作上的安全建議、改善工作條件及福利等限制，修法後都將解除，這是目前最快、最有效能夠提升警、消權益的路徑。

警政署表示，原本警察人員就有結社與協商權，現擬擴大並強化，將配合主管機關的整體規劃辦理，以保障警察人員權益。

消防員工作權益促進會會長黃鈺翔表示，一般工會法只要卅人就可發起團結權，修正前的公務人員協會法為卅人發起、八百人參與，現在下修為四百人，仍與一般工會法有不小差距；協商權部分在草案附有但書，有足以妨害消防及災害防救執勤的情況時不得進行協商，這個足以妨害消防執勤怎麼認定，限制了任何消防權益問題的協商空間，故他認為警、消還是需要有完整勞動三權的工會法。

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