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竹市溪埔路、中正路禁行砂石車 科技執法11月上路

新竹市警察局交通處指出，已在公道五路三段與溪埔路口、經國路二段與中正路口設禁行砂石車的告示牌及科技執法設備，到10月底前是宣導期，但偵測科技執法11月1日上路。（新竹市警察局提供）

新竹市警察局交通處指出，已在公道五路三段與溪埔路口、經國路二段與中正路口設禁行砂石車的告示牌及科技執法設備，到10月底前是宣導期，但偵測科技執法11月1日上路。（新竹市警察局提供）

2023/10/20 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局今年已在公道五路三段與溪埔路口、經國路二段與中正路口等兩處，增設「砂石車禁行車種偵測」科技執法，宣導期即日起至本月底，十一月一日起開始執法，提醒砂石車駕駛人注意，如未依規定申請通行證，切勿行駛管制路段，以確保用路人安全，違規將處九百元以上、一千八百元以下罰鍰。

勸導期至月底 違規罰鍰900元起跳

警察局表示，已陸續在火車站、城隍廟、中央路與民權路、中央路與民生路、慈雲路與埔頂二路、西大路與北大路、經國路與中正路、經國路與公道五路、光復路與學府路、慈雲路與公道五路等十處車流量大的路口，建置科技執法設備，經實際應用觀察後，車禍事故件數有顯著減少，除了確保民眾行車、行走的安全，也有助於減輕員警勤務負擔。

交通隊指出，公道五路三段與溪埔路口、經國路二段與中正路口建置車種偵測科技執法，宣導期即日起到十月底，十一月一日起開始科技執法，警局交通隊提醒，溪埔路段、中正路段全日禁行廿一噸以上砂石車，如砂石車有行駛上述路段需求，須事先向新竹市交通處申請核發通行證，否則警方將採偵測科技執法開罰，請砂石車駕駛注意及遵守。

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