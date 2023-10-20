抓汽機車超速、噪音雙標 警澄清

不少網友質疑「警方取締超速及噪音車輛都只針對機車」，桃園市交大表示，警方絕無針對特定車種執法或有差異性處理。（警察局提供）

2023/10/20 05:30

〔記者闕敬倫／桃園報導〕桃園市政府警察局交通警察大隊九月公布「桃警十月持續『山道抓猴』取締危駕」，有網友質疑「警方取締超速及噪音車輛都只針對機車」，批評執法雙標，對此，交警大隊回應，絕無針對特定車種執法或有差異性處理，相關取締均依「道路交通管理處罰條例」、「噪音管制法」等，旨在改善噪音車擾寧、取締超速和危險駕駛等行為，並確保道路交通秩序。

桃市警方七月起針對大溪區台七乙線加強取締飆車、危險駕駛等，九月一篇臉書貼文遭網友圍剿，留言提出「攔檢入口寬度只能讓機車進入，小客車、貨車等等不是機動車輛？」、「有抓四輪？」、「摔車報警的直接開罰危險駕駛就好，要玩沒關係，別給警察大人找麻煩，他們就會自己自律了」等。

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交大回應，以桃一一八線、台七線和台七乙線為例，今年七到九月共取締九十八件汽車、九五八件機車嚴重超速，並依法開罰一二○○元至三萬六○○○元。

交大表示，「一一二年靜桃科技執法計畫」與環保局聯合稽查一一二場次，共裁罰九一五輛汽、機車，罰鍰一八○○至三六○○元，警方蒐證通報噪音車輛案件計九○九一件；環保局、警察局及經發局已辦理聯合溯源卅六場次，加強對二○八家改裝業者的宣導。

交大強調，「靜桃科技執法計畫」預計今年底前擴充至四十組「改裝排氣管AI辨識偵測設備」和「聲音照相科技執法設備」，實現一區配置三組執法設備的目標。

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