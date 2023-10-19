埋伏砍情敵 躲屋6小時殺前女友／楊梅夫妻慘死 凶嫌墜樓亡

桃園楊梅某大樓凶殺案釀3死，警方封鎖現場調查。 （記者李容萍翻攝）

2023/10/19 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕四十八歲男子鄭智育前天到桃園市楊梅區一處社區七樓，涉嫌殺害五十四歲洪姓男子與其四十二歲黃姓越南籍妻子，隨後在該社區墜樓死亡；警方初步調查，鄭男與黃女曾交往，在感情、金錢方面都有糾紛，數月前向黃女借錢不成引發肢體衝突，黃女聲請保護令，鄭可能懷恨在心，前天埋伏在洪男夫妻住處，接連殺害二人。

凶手與人妻曾交往 借錢爆衝突

桃園楊梅警方前天傍晚獲報，楊梅區三民路一棟社區大樓有人墜樓，警方到場查出墜樓者是鄭男，訪查時進而發現有血跡一路從大樓七樓某戶延伸至樓頂，進入該戶查看，驚見洪男以及黃女分別倒臥廚房和客廳血泊中，均已死亡。

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越配復婚遭凶手騷擾 聲請保護令

據了解，洪男與黃女結婚逾十年，期間曾離婚，黃女離異期間一度在越南小吃店工作並和鄭男交往，後來洪、黃復合恢復婚姻關係；待業且居無定所的鄭男，疑不諒解黃與前夫復婚，多方騷擾，且鄭疑在外欠賭債，多次找黃女籌錢。

警方調查，今年七月三日，黃女與鄭男因感情及債務糾紛引發肢體衝突，黃女向法院聲請取得保護令，鄭男沉寂了一陣子，黃女一家以為生活終歸平靜時，鄭男前天竟登門犯下血案，且應是預謀埋伏犯案。

警方調查，擔任貨車司機的洪男，前天上午十時把貨車停社區門口後返家，不久洪的同事打電話給洪找不到人，出門在外地的黃女得知後，前天下午四時許返家，一進門就遇害。警方初判，鄭男當天上午預先埋伏洪家住處外，見洪返家及開門後，揮刀追殺已開門進屋的洪男死亡，接著在現場等到黃女回家，又瘋狂砍死黃女；犯案後鄭男走出血案現場，約五分鐘從同棟大樓墜樓死亡。

埋伏住處外殺洪男 黃女進門就遇害

案發當時，黃女就讀小學的七歲兒子尚未返家，案發後由社工陪同到黃女親戚住處，交由親戚照顧；據了解，男童經親戚安撫，無太大異狀，親戚也暫未告知男童父母遇害的消息。桃園地檢署已啟動犯罪被害人保護機制，協助家屬善後。

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