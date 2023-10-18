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金門海巡 逮獲中國漁船走私香菇

金門海巡隊十六日凌晨在金門大、二膽海域巡查，當場查獲一艘中國漁船載運中國香菇及香菇絲二四六四公斤。（金門海巡隊提供）

金門海巡隊十六日凌晨在金門大、二膽海域巡查，當場查獲一艘中國漁船載運中國香菇及香菇絲二四六四公斤。（金門海巡隊提供）

2023/10/18 05:30

暗夜企圖接駁金門籍遊艇

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區十六日凌晨在金門大、二膽海域巡查，當場查獲一艘中國漁船載運中國香菇及香菇絲二四六四公斤（見圖，金門海巡隊提供），企圖與金門籍船舶接駁走私，估計市值約三百萬元，經海巡艇強勢登檢扣留，中國漁船三名船員押返，移送金門地檢署偵辦。

查扣二千四百多公斤 市價約三百萬

金門海巡隊表示，十六日凌晨一點五十分，巡防艇在金門烈嶼鄉大、二膽海域，發現一艘金門籍船隻疑似與中國漁船併靠接駁，巡防艇見時機成熱，隨即開啟探照燈查看，發現中國漁船有接駁走私貨品情形，隨即往兩船方向接近，由海巡人員登檢查緝。

中國漁船發現我方巡防艇後，原本欲加速逃離，但仍被攔截強勢登檢，海巡人員成功扣押中國漁船走私香菇、香菇絲一批，並將船上三名船員押返隊部偵辦；另針對當時在暗夜中遁去的金門籍遊艇，持續追查動向。經清點走私的中國香菇及香菇絲數量達二四六四公斤，初估市值約三百萬餘元，全案依《懲治走私條例》及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》移送金門地檢署偵辦。

第十二巡防區表示，為確保國家安全與國人健康，海巡署全天候強化各項查緝作為，加嚴邊境檢疫管制作為，絕不容許不肖人士伺機從事不法，同時呼籲民眾在海上或岸際如發現任何違法情事，可撥打「一一八」海巡報案專線，共同維護海域及邊境安全。

金門海巡隊隊員跳上中國漁船登檢。（金門海巡隊提供）

金門海巡隊隊員跳上中國漁船登檢。（金門海巡隊提供）

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