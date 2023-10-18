劈腿4女偷拍 服刑後重新考上警察

陳姓警員重回警界，並向主管認錯。 （翻攝臉書）

2023/10/18 05:30

判決確定前先辭職 到職第一天被約談 「珍惜第二次機會」

〔記者王捷／台南報導〕二○一八年台南市警爆發警紀事件，陳姓警員疑利用警察身分周旋四女，其中一位空姐聯合其他被害女子PO網報復，爆料陳男不當查詢個資、洩密，並偷拍兩人性愛影片，懲戒法庭判處他休職兩年，今年他以警察人事條例的漏洞，以警專畢業生身分，重新考上警察並分發到台南，到職以後向長官認錯，並感謝長官讓他有機會重新當警察。

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以警察人事條例漏洞重考

事件發生在二○一八年底的耶誕節前夕，陳男劈腿四女後被爆料，除了不正當的男女關係，服務期間為了追求心儀對象，不當查詢個資，並在處理車禍和臨檢時，洩漏了事故當事人和受臨檢人的個資，以及趁前女友不注意偷拍性行為影片。

依據警察人員人事條例規定，除了內亂罪、外患罪、貪污罪、強盜罪以外，如果法院未宣告緩刑或沒有易科罰金者，要做免職處分，但是陳男在免職處分前，先提出辭職，並在二○一九年六月十七日生效，接著洩密罪、不當查詢個資所犯的偽造文書罪與妨害秘密罪陸續判決確定。

因為偷拍性愛影片陳男被判兩個月徒刑，關於公務人員洩密與不當查詢個資涉犯的偽造文書，台南地院相當審慎，一審判決認為洩密處六個月徒刑，但偽造文書是無罪，在檢方上訴後，二審認為偽造文書部分有罪，兩罪要執行八個月，該判決於二○一九年六月二十五日確定。

陳男在判決確定前先辭職，再以警專畢業生身分重考警職，是警察人員人事條例的漏洞，陳男在服勞役八個月以後，經過休職兩年，重新考上警察，如今成為實習警員在警所實習，由以前的學弟當他的師父，兩個月實習期滿將獨當一面，到職第一天就被長官約談，他向長官表示，很珍惜第二次機會，會用餘生當一名好警察。

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