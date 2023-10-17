3男日月潭員工遊 酒駕翻車2死1傷

南投縣魚池鄉日月潭台21線半夜發生重大車禍，肇事轎車撞倒路燈，車體嚴重扭曲，零件散落一地。（集集分局提供）

2023/10/17 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣魚池鄉日月潭對外要道台二十一線，十五日凌晨發生二死一傷的車禍，一輛自小客車失控擦撞路燈後翻覆，後座廿七歲彭姓乘客疑似因未繫安全帶被拋飛車外當場死亡，廿六歲的陳姓駕駛也傷重不治，副駕駛座上廿八歲戰姓乘客重傷已脫離險境。南投縣警方表示，陳姓駕駛經醫院抽血，換算其血液中所含酒精濃度，酒測值每公升約一．二毫克，確認此重大車禍主要肇因就是酒後駕車。

駕駛不治 後座疑未繫安全帶拋飛亡

警方調查，陳姓、彭姓、戰姓等三名男子，十四日與公司三十多名同事一起參加員工旅遊，從台中入住日月潭一家民宿後，十五日凌晨零時許，三人同乘一部由陳某駕駛的自小客車外出買東西，沿台二十一線行經魚池國中前路段，因對路況不熟，致車輛失控擦撞路燈再翻覆，車子嚴重扭曲變形，其中，彭男被拋飛車外當場死亡，陳姓駕駛被送醫急救也宣告不治，僅戰男經救治後，目前生命跡象穩定。

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據案發現場處理事故的員警透露，車內及陳姓駕駛身上都有聞到濃濃的酒味，在陳男送醫救治過程中，請醫師抽血檢驗，留意有無涉及酒駕情節，昨日抽血檢驗報告出爐，顯示駕駛除了對路況不熟外，酒駕才是肇事的主因。

南投縣警察局交通隊表示，一般人酒測值在○．一五毫克以下屬「清醒」狀態；○．一五至○．二五毫克多數駕駛人「對速度及距離的判斷力差」；○．二五至○．四毫克會變得反應遲鈍；○．四至○．七五毫克時，判斷力會嚴重受影響，當酒測值超過一毫克，則會出現嗜睡、恍神、視力模糊等好像在「半夢半醒之間」情形，致整個人失去正確的判斷力。

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