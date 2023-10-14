轎車鬧街拒檢沿路撞 吊車「剪車」助警攔下毒鴛鴦

吊車司機見義勇為幫忙攔住轎車。 （記者鄭景議翻攝）

2023/10/14 05:30

北市警開槍、破窗逮人

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警察局內湖分局東湖派出所警網，昨天下午三時在石潭路進行攔檢時，一輛iRent白色出租轎車見到警方示意攔查，卻拒檢而加速直闖，警方發動圍捕攔截，追捕到南京東路六段三六六號附近時，見義勇為的吊車司機以車身「剪車」協助警方擋住轎車，警員趁機朝車頭開兩槍，並以警棍擊破車窗，當場逮捕車內駕駛四十六歲男子潘偉倫和卅五歲李姓女友，在車上搜出包括一級、二級、三級、四級毒品在內的各式毒品，為數不少。

勇警林竑昕奮力擊破車窗時，右手掌遭破碎玻璃割傷，所幸傷勢不重，送醫包紮後無大礙。

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勇警手割傷 抄出５類毒

台北市警東湖派出所長呂俊逸表示，當時員警正在進行路檢，注意到潘男邊開車邊使用手機，於是上前示意潘男靠路邊停車，不料潘男拒檢，反而急踩油門，還試圖衝撞警方想要逃離，警方立刻騎機車展開追趕，並通報線上警力攔截圍捕轎車。

潘男一路在內湖逃竄，車開到南京東路六段上，不顧當時車潮眾多，硬是從車陣中間擠過，還擦撞不少民眾車輛，東湖所員警林竑昕騎著警用機車趕上，潘男想繼續硬闖，這時路上一輛正在停等的吊車見狀，急往右轉「剪車」用車身擋住轎車；林員趁機趕上，朝車頭開槍嚇阻潘男繼續逃亡，再衝上前用警棍敲破車窗拉出車內二人，依妨害公務現行犯當場逮捕。

警方調查，潘男及李女皆有多起毒品前科，警方從車上搜出海洛因六包、大麻三包、安非他命七包、搖頭丸一○四顆、毒咖啡包十三包等各式毒品，還有數個磅秤及吸食器，帶回分局偵訊。

二人不願交代毒品來源，也否認販毒，只供稱看到警察緊張，才設法加速逃跑；警方不排除潘男是販毒藥頭，正持續追查毒品來源，詢後先依毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務等罪移送法辦。

吊車司機見義勇為幫忙攔住轎車，警方將男子潘偉倫及其女友拉下車，並從車上搜出包括大麻、海洛因等各式大量毒品 。 （記者鄭景議翻攝）

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