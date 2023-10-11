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首頁　>　社會

毒誘原住民當山老鼠 盜國家珍木 毒販重判20年

毒誘原住民當山老鼠，盜取國家珍貴木材包括紅檜、肖楠及山林產物等，新竹地方法院重判郭錦泳20年有期徒刑。圖為林木遭破盗示意圖，非新聞事件照片。（資料照，警方提供）

毒誘原住民當山老鼠，盜取國家珍貴木材包括紅檜、肖楠及山林產物等，新竹地方法院重判郭錦泳20年有期徒刑。圖為林木遭破盗示意圖，非新聞事件照片。（資料照，警方提供）

2023/10/11 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣男子郭錦泳被控透過毒販陳小風、吳聲孟，將海洛因、安非他命等第一、二級毒品販賣給原住民，利用原住民當山老鼠為其入山盜取國家珍貴木材包括紅檜、肖楠及山林產物等，新竹地方法院痛批三人所為「常使施用者經濟地位發生實質改變而處於劣勢，衍生家庭悲劇，導致社會其他犯罪問題」，依販毒罪重判郭、吳廿年、陳男十二年有期徒刑。

廿多公斤紅檜、卅多公斤肖楠

換一錢海洛因及半錢安非他命

法官調查，毒販陳小風遭檢警逮捕時作證指控，二○一六年與女友吳聲孟到竹縣郭錦泳家，分別以一塊紅檜約廿幾公斤、一塊肖楠約卅幾公斤，交易一錢海洛因及半錢安非他命，也曾以海洛因換靈芝，只要有跟郭見面都一定是有毒品交易。至於多少木頭可以換多少毒品，都是用喊價的。

吳女表示，原住民不敢自己去換毒品，叫她和陳男拿木材、牛樟芝等去換海洛因、安非他命，兩人拿到毒品再拿回去給原住民；郭錦泳則矢口否認，辯稱陳小風因故懷恨在心，才會誣賴他。

法官認為，吳聲孟及陳小風販賣轉讓毒品，數量不少，一再以身試法，審酌毒品流通氾濫，對社會危害至深且廣，依販毒罪判處吳聲孟有期徒刑廿年、陳小風十二年。

至於郭錦泳動輒以海洛因等毒品，利用原住民為其盜取國家山林資源，明知吸毒易成癮傷人身心，更衍生家庭悲劇，竟仍將毒品賣給原住民，利用原住民為其入山盜取國家珍貴木材、山林產物，依販毒罪重判有期徒刑廿年。

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