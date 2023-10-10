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貨輪擱淺毀墾丁珊瑚礁 船長判賠377萬

台灣籍「巨龍號」雜貨輪因人為疏失擱淺，造成海底硬珊瑚礁毀損。（資料照，墾管處提供）

台灣籍「巨龍號」雜貨輪因人為疏失擱淺，造成海底硬珊瑚礁毀損。（資料照，墾管處提供）

2023/10/10 05:30

〔記者蔡宗憲、李立法／屏東報導〕台灣籍「巨龍號」雜貨輪，二○一八年十二月十六日凌晨行經屏東縣滿州鄉外海時，因人為疏失，造成貨輪偏離航道，擱淺於溪仔口外海○．五浬處，貨輪公司直到隔年七月間才移除船體，造成海底硬珊瑚礁毀損，墾管處向船長求償，法院判蘇姓船長得賠三七七萬九六二二元。

人為疏失 貨輪偏離航道擱淺

這起「撞壞珊瑚礁」損害賠償事件，墾管處認為，巨龍輪行經滿州鄉外海時，蘇姓船長僅指派水手從事瞭望，未製作航行計畫標示於電子海圖或紙本海圖，未適時修正船位等過失而偏離航道，致擱淺造成海底硬珊瑚達三七七平方公尺毀損。

蘇姓船長稱，當時正在休息，當值掌舵者為JECKIE，事故是水手過失，不應由他承擔責任。但法院認為，船長對事故須負過失侵權行為損害賠償責任；船長雖抗辯認為船未偏離航跡，但據海巡署紀錄推算，實際行駛航線與預定行跡相差甚遠。

此外，依JECKIE所述，接班時舵是擺自動舵，無論當值者為何人，船長均未適時修正航線，任由船員以自動駕駛方式偏離航道，蘇姓船長難推諉其無過失。

海底硬珊瑚遭毀 復原需15年

墾管處強調，曾對船公司求償五七九萬餘元，但法院僅判賠六十五萬餘元，引發各界譁然，且珊瑚復原需十五年，已提上訴，目前尚未判決。這次加告船長（分兩案），將等收到判決書再研議是否接受。

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