橫行雙北、桃園 逮竹聯弘仁會小組長9人

警方拘提竹聯幫弘仁會台北分會小組長孫男等人到案。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/03 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕竹聯幫弘仁會小組長綽號「小順」的孫曾順，多次率眾於雙北及桃園地區滋事，除假藉公祭名義討債，還將被害人囚禁酒店包廂毆打勒索，刑事局長期蒐證，逮捕孫男及幫眾共九人，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、私行拘禁等罪移送新北地檢署偵辦。

警方調查，卅二歲孫男有恐嚇、毒品前科，為弘仁會台北分會小組長，去年七月，孫男以請喝酒為由，將從事八大行業的被害人誘至林森北路某酒店，率眾持刀將被害人及其妻小囚禁包廂內，以「亂挖角小弟」名目栽贓勒索六百萬元，被害人不從則遭毆打一整晚，最後趁眾人喝醉才趁機逃跑。

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去年九月，孫男小弟與他人發生行車糾紛，孫男得知，指揮十多名小弟前往樹林區對方所開設的車行，持棍棒砸毀廿多輛機車。

今年二月，孫男受人委託，討一筆一千七百萬元債務，但債務人已過世，孫仍帶著十餘名小弟，前往死者胞兄位在桃園龜山住處攔車叫囂，警方趕抵才驅離孫男等人。

但孫男隔天又假藉公祭名義，帶廿多名小弟身著黑西裝再去討債，不過，警方接獲情資到場查驗身分，孫男等人只好乖乖拈香。

警方專案小組上月廿二、廿三日持拘票、搜索票，前往雙北、台中及花蓮拘提孫男等九人到案，孫男見警方上門，還將手機從八樓住處拋出，企圖滅證。

警方共查扣奧迪轎車、市值廿萬金項鍊、八十萬元本票、毒咖啡包、大麻、K他命、開山刀、鋁棒及傷害和解書等證物，詢後仍將九人移送新北地檢署偵辦，法院裁定孫男廿萬元交保，其小弟則三至五萬元交保。

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