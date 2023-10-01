基市警恐爆更大波出走潮／今年第一次統調 刑警只出無進、警員走掉40人只來3人

資深警員指出，基隆勤務越來越重，第一次統調就走了49，第2次、第3次統調，將有更多員警調走，爆發更大波出走潮。（資料照）

2023/10/01 05:30

巡官出走人數 全國第一

〔記者林嘉東／基隆報導〕繼巡官出走人數高居全國第一後，基隆市警察局基層員警再爆「出走潮」！警政署今年首次全國員警統調名單於上月廿八日公布，基隆刑警一口氣調走九人，沒人調來，警員則調走四十人，僅調來三人；基層預料，第一次統調就走四十九人，第二次、第三次統調，將有更多員警調走，爆發更大波出走潮。

有分局一次走了17名員警

警政署今年五月全國巡官統調，基隆市警局調走九名巡官，僅調來兩名巡官，巡官出走人數高居全國各縣市警局之首；警政署九月廿八日公布全國第一次巡佐、警員統調名單，基隆市警局調走四十九人（九名刑警，四十名員警）；其中，有分局一次調走十七人，相當於一個派出所的警力。

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勤務比雙北重 加給卻較少

資深警員指出，基隆勤務越來越重，比雙北勤務繁重，卻不像雙北服務的警察每月有多三千元到八千元「首都警察勤務加給」，是基層警員請調的原因之一；此外，這次請調的九名刑警中，有七名偵查佐不惜降調為制服警察，讓基隆市偵查佐不僅短缺，還出現斷層。

業務繁重 有巡官不惜降調

不惜降調當警員的偵查佐指出，近來工作量越來越大，除了分局治安等業務外，還要配合警政署掃黑、肅槍、掃毒等勤務，業務量多到讓人無法負荷，特別是最近新興詐欺案件量太大，每人少則三十件，多則五十件，詐騙案多到根本辦不完，他寧願不要五千元刑事津貼，也要降調當警員。

基市警：74名新血將到職

基隆市警察局表示，這次全國統調雖調走四十九人，但將有七十一名警專畢業生分發到基隆，加上三名調來的警員，共有七十四名新進員警到職，將依各分局缺額人數遞補。

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