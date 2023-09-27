菸蒂引燃物流中心大火 家樂福臨時工判六個月

去年家樂福楊梅物流中心大火，蕈雲狀濃煙在國道一號、台六十六線上都看得到。（資料照）

2023/09/27 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市楊梅區家樂福物流中心去年三月十四日發生大火，廠房付之一炬，損失逾卅九億元，桃園地檢署偵辦發現該物流中心的拆櫃臨時工許姓男子，失火前二度至起火點的常溫倉儲棧板暫存區抽菸，且隨手將菸蒂丟置後離開，因菸蒂未完全熄滅、蓄熱後引燃一旁的棧板，釀成火災，依公共危險罪嫌將許男起訴，桃園地院昨審結判處許男六個月徒刑，得易科罰金。

家樂福物流中心前年七月完工啟用，倉儲內存放大量民生用品，還建置太陽光電發電系統，卻於去年三月十四日上午突然發生火災，大火釀成物流中心一半結構塌陷，建物內存放的貨品全部燒毀，損失高達卅九億餘元。

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檢警當時調查發現起火原因是人為因素，現場監視影像可見許男於案發日清晨六點五十八分、七點七分，二度到物流中心常溫倉儲棧板暫存區抽菸，隨手將菸蒂丟棄就離開，同日清晨七點十六分，許男抽菸處旁的棧板就起火燃燒，偵結將許男起訴。

桃園地院審理時，許男辯稱他抽完菸有將菸蒂熄滅，火災與他無關；法官調查認為，許男失火前確實於起火點處抽菸，第二次於上午七點十分抽菸離開該處後，七點十六分即竄出火煙，而許男抽菸區域及起火處，所堆置物品均為塑膠或木製棧板等物品，且監視影像中也未見許男在該處抽菸過程中，有特別將菸蒂熄滅後，再走到較遠處或他處丟棄，且此期間並無他人出現在該區域附近，起火原因應是許男抽菸後未確實熄滅菸蒂火星，造成菸蒂蓄熱引燃該處所堆置物品而引起火災。

（菸酒過量，有害健康）

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