明揚大火4殉職 2插管1截肢╱敬鵬大火以來 消防死傷最慘重

桃園敬鵬大火（資料照）

2023/09/24 05:30

〔記者蔡宗憲、吳仁捷／綜合報導〕消防英雄永銘！消防署統計，近十年重大火警已造成卅二名消防人員殉職，如二○一五年桃園新屋大火釀六名消防人員殉職，二○一八年敬鵬工廠大火又帶走六名消防員，而前晚的屏東明揚工廠大火，造成四名消防隊員殉職，還導致消防人員有一人左前臂斷肢、二人插管急救中，是敬鵬大火之後，台灣消防死傷最慘重事故。

消防署統計，二○一三年至今年近十年，重大火警已造成卅二名消防人員殞命，包含高雄氣爆案五人、桃園新屋保齡球館六人、桃園敬鵬工廠六人等。

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如二○一八年四月廿八日桃園敬鵬工廠大火，當時廠內存放大量柴油與化學藥劑，火勢一發不可收拾，再加上廠房突然爆炸，造成六名消防員殉職，分別是李翰霖、游曜陽、林伯庭、余佳昇、游博瑜以及林尉熙。

前晚屏東明揚國際高爾夫球工廠大火，由於高爾夫球心內部橡膠含量高於九十九％，關鍵添加物恐與水強烈反應，火災現場多次爆炸，延燒逾十二小時，致消防員賴俊儒、施寶翔、鍾吉垣、陳柏翰四人殉職，還有一人斷肢，兩人插管急救中，是繼五年前敬鵬大火後，消防死傷最慘事故。

近10年重大火警32名消防殉職

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