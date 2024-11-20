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    首頁　>　社會

    實驗室工作糾紛爆衝突 男大生揮2拳打瞎同事判賠265萬

    揮兩拳打瞎男大生，工讀生判賠265萬。（記者蔡彰盛攝）

    揮兩拳打瞎男大生，工讀生判賠265萬。（記者蔡彰盛攝）

    2024/11/20 17:53

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕工研院人才培訓計畫工讀生陳姓雲科大男大生與詹姓北大男大生，在實驗室起口角後到廁所談判，學過柔道的陳男使出兩記重拳，竟將詹男右眼打瞎，新竹地院判陳男需賠償265萬元。

    判決指出，2021年7月陳男和詹男在實驗室因工作引起糾紛致發生口角爭執，陳男揚言「要打爆你」，詹男反嗆「要幹爆你的屁眼」，接著兩人相約到男廁談判。

    有柔道底子的陳男朝詹男臉部重擊兩拳，導致右眼脈絡膜破裂、黃斑部出血，多次回診後最佳矯正視力仍僅剩0.005，由於眼眶骨骨折，待病況穩定後須進行眼眶骨重建手術、眼部疤痕美容修復手術；又因視神經受損，日後須定期就診復健，否則眼球會萎縮而可能失明。

    詹男說自己21歲時即遭逢右眼永久性失明傷勢，懼怕擔憂未來，心理壓力甚大，右眼眶凹陷影響容貌外觀而無自信，精神深受打擊，罹患伴隨焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症、憂鬱症、創傷後壓力徵候群，故請求精神慰撫金1510萬元，加上醫藥費與勞動能力減損，合計求償2千萬元。

    最後法官判陳男應賠償醫療費、勞動能力減損185萬元及精神慰撫金80萬元，共計為265萬元。

    刑事部分，陳男一、二審均依重傷罪判處5年6個月有期徒刑。最高法院於今年9月駁回上訴，全案定讞。

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