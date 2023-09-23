屏科工廠爆炸 1消防殉職96傷 火場兩度爆炸 還有10人受困

明揚國際廠房爆炸，工廠冒出濃煙，遠處可見。（民眾提供）

2023/09/23 05:30

〔記者羅欣貞、葉永騫、李立法、陳彥廷、蔡宗憲／屏東報導〕位於屏東科技產業園區內、製造高爾夫球的知名廠商明揚國際科技公司，昨天傍晚五時半疑因工廠氣體外洩引發氣爆起火，又疑因未被廠方告知有易燃物，消防人員進火場搶救時二度發生爆炸，截至昨晚十時，已釀成一名消防員殉職、七名消防員受傷，還有三名消防員及七名員工受困火場，總計九十六人受傷送醫；屏東縣長周春米第一時間趕赴現場，成立0922火災爆炸災害應變中心，漏夜搶救中。

疑因工廠氣體外洩 氣爆起火

該廠氣爆起火後，屏東縣消防局派出各式消防車輛及人員前往搶救，第一批消防人員進入火場內，發現情況不對準備撤退時，突然再次爆炸，致重物倒塌，四消防員先被救出，其中賴俊儒已無生命跡象，送醫不治；屏東縣消防局長許美雪表示，火場裡面有烷跟天然氣，消防隊員射水就發生爆炸，廠區上方倒塌後，造成消防弟兄被壓住受困。

請繼續往下閱讀...

有化學物質 火勢深夜仍延燒

由於火場內有化學物質，搶救困難，迄昨晚十時火勢仍在延燒，也還一度傳出爆炸聲。周邊居民表示，廠房被炸得亂七八糟，隨處可見廠房屋頂炸飛的狀況，到處都是殘破碎片。

周春米坐鎮現場指揮中心，指示在安全狀況下以救人為優先，並啟動大量傷患救治機制。爆炸事件發生後，蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長陳建仁等，十分關心搶救情況，並於第一時間致電周春米，內政部長林右昌則南下直驅現場，就近掌握救災情形。

由於受傷者眾，且仍有人受困火場，周春米與高雄市長陳其邁通電話時，也請高雄市支援消防及後送醫療。

屏東明揚國際廠房昨傍晚爆炸，許多鋼筋都被燒得扭曲變形。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法