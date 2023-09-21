樂陞案坑殺2萬股民 許金龍判刑10年將入獄 啟動防逃

樂陞集團時任董事長許金龍，判刑10年定讞，最高院已通知檢方啟動防逃。（資料照）

2023/09/21 05:30

〔記者張文川、錢利忠、王冠仁／台北報導〕樂陞集團時任董事長許金龍，七年前主導日商「百尺竿頭」收購樂陞又破局，整宗騙局意在藉機炒股套利，坑殺兩萬股民，高等法院更一審去年十一月認為許承認部分犯行，將他判刑十年、併科罰金六千萬元、沒收不法所得十二億餘元。最高法院昨駁回上訴，全案定讞，許須入獄；他目前以兩億元保金獲保在外，限制住居與出境，不須赴警所報到，最高院已通知檢方啟動防逃。

許等民事連帶賠償 判賠54億

台北地院民事庭上月剛判許金龍等人須連帶賠償投資人五十四億餘元，許男除被判關十年確定，未來恐還要付出巨額賠償代價，外界認為他確有逃亡可能，檢方不敢小覷；台北地檢署昨表示，已立即分案啟動防逃機制，派員追蹤許男動向，倘若察覺有逃亡之虞，將依法簽發拘票逕行拘提。

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2億元獲保在外 有逃亡可能

樂陞公司二○一六年宣布「百尺竿頭」要砸四十八．六億元收購樂陞股票，致樂陞股價飆至一一五元，但百尺竿頭最終毀約，樂陞市值蒸發逾一八三億元，二○一八年十月下櫃，投資人血本無歸，但許金龍從中炒股套利逾四十億元，北檢起訴求刑卅年。

台北地院以許男犯七罪重判十八年徒刑，二審高院改依六罪判刑十二年，更一審考量他承認部分犯行，改判十年徒刑。

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