自由日日shoot》大漏洞 小收油商不用申報廢棄物

檢警與環保人員搜索工廠檢驗廢油成分。（警方提供）

2023/09/21 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕四家黑心回收廢油商，委託不肖環保業者張姓父子將工廠廢棄的切削油水，傾洩於灌溉用的番仔園圳內，在今年三月環保單位接獲檢舉前，黑心業者嚴重污染農田、水質的犯行竟長達十年之久；台中市環保局長陳宏益對此表示，被起訴的四家工廠都是中小型企業，依法不必列管，也不用申報廢棄物，環保局也就無法勾稽原料產品進出數量，導致業者有機可趁。據了解，不止就這四家公司利用漏洞違法，其他縣市也有類似問題。

中市府：勾稽不到致有機可乘

台中警方與環保局指出，案發地點位於烏日區東園里番仔園圳，距離烏溪約一．四公里，地處偏僻，平時人跡罕至，偷倒油的張姓父子又是烏日當地人，熟知該隱密處，警方還是先架設監視器，再埋伏當地，才終於在夜間攔獲張姓父子駕駛的槽車，且傾洩時間都選在農曆過年、大雨過後或深夜，很不容易察覺。

請繼續往下閱讀...

至於此污染事件所造成的危害，陳宏益表示，通常會造成立即影響、肉眼明顯可見污染的油類，主要是燃料油，會在水面上漂浮一層浮油，不過金屬切割的廢切削油水是潤滑油，部分具水溶性，會隨時間分解，只是分解時間較久。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法