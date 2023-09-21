自由日日shoot》強酸污染台中圳溝10年／4家黑心油商偷排廢油

警方夜間攔截濫洩廢油水的槽車。（警方提供）

2023/09/21 05:30

勾結環保業者濫洩

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中地檢署今年三月接獲通報，烏日地區番仔園圳被濫倒廢油，整條圳溝混濁，檢方偵辦發現，竟是四家回收製造潤滑油的工廠，從上游客戶端回收廢油後，竟將其中強酸且含銅、鉻、鉛等有害重金屬的廢切削油水，委託下游的合作對象張姓父子傾洩於圳溝，時間長達十年之久，犯行宛如「廢油一條鏈」；中檢依違反廢棄物清理法起訴十五人與四家公司（法人），聲請沒收高達一億一千萬元的犯罪所得。

15人、4公司起訴

中檢強調，被傾洩廢油水的番仔園圳，往下綿延五百公尺皆是稻田，匯入烏溪直至出海口，上述惡行恐影響地下水、農業灌溉、養殖漁業、民生用水及潮間帶生態甚鉅。

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民眾撞見濫倒檢舉

此案源於當地一位熱心民眾，見槽車正傾倒廢油，向警方與台中市環保局舉發。警方今年三月廿八日夜間攔截張姓父子駕駛的槽車，槽車司機張父遭收押獲准，其子交保候傳。

槽車廢油水被驗出是酸鹼值二的強酸，且含有超標的總銅、總鉻、總鉛等重金屬。

中檢指揮環保警察與環保人員溯源追查，發現上述廢油水是切削金屬用的廢潤滑油水（廢切削油水），來自唯勝科貿、萬迪福、銓輝油品與寬洲油化四家公司。

檢方指揮專案小組今年五月、七月兩度搜索，發現唯勝科貿公司與萬迪福公司（自二○一九年起）、銓輝油品公司（二○二二年起）與寬洲油化有限公司（二○一三年起），這四家從事金屬加工油品販賣的公司，沒有廢棄物清除及處理許可執照，卻非法回收及處理事業廢棄物（廢切削油水）。

四家業者向金屬加工廠或機械工廠，以免費或以每桶五十加侖八百元價格，回收購買切割金屬的潤滑油，把其中可再使用的廢油過濾後，以每桶二千八百至七千元價格，轉售給油品等級需求低的工廠，或出口國外，剩餘無法使用的廢切削油水，再委託張姓父子濫倒於番仔園圳。

檢聲請沒收1.1億元

檢方陸續聲請羈押唯勝科貿公司負責人曾煥迪等七人獲准（含張父），另有八人各五萬至十萬元不等交保，全案依廢棄物清理法起訴十五人與四家公司，並聲明對四家公司併科一千五百萬元以下罰金，及沒收犯罪所得。

空拍顯示被傾倒強酸廢油的圳溝，呈現混濁顏色。 （警方提供）

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