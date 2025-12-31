為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    扯！耶誕大盜打穿德國銀行金庫 撬開逾3000保險箱洗劫11億

    2025/12/31 07:30 即時新聞／綜合報導
    德國蓋爾森基興一間銀行金庫遭竊盜集團鑽穿，至少3000萬歐元（約新台幣11億元）的現金與貴重物品不翼而飛。（美聯社）

    德國蓋爾森基興一間銀行金庫遭竊盜集團鑽穿，至少3000萬歐元（約新台幣11億元）的現金與貴重物品不翼而飛。（美聯社）

    德國北萊因-威斯特法連邦（North Rhine-Westphalia）的主要城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生驚天竊案！一間儲蓄銀行的金庫在耶誕節假期時遭竊賊闖入，竊賊利用鑽頭打穿銀行牆壁，進入金庫撬開數千個保險箱，偷走價值至少3000萬歐元（約新台幣11億元）的現金與貴重物品。

    綜合外媒報導，由於德國大部分商店和銀行自從平安夜晚間（12月24日晚間）就會關門，德國警方直到週一（29日）凌晨銀行的火災警報響起後，在進入大樓搜查時，才發現通往金庫的破洞。

    警方指出，竊賊從停車場進入銀行，在金庫房間鑽了一個大洞，然後帶著偷來的物品沿著原路逃走。事後調查發現，金庫內超過3000個保險箱被強行打開，裡面裝有現金、珠寶和黃金，依照每個保險箱平均約1萬歐元的價值計算，初步估計總損失約3000萬歐元。

    目前警方尚未逮捕竊賊，警方指稱，有目擊者回報聲稱，27日晚間至28日凌晨這段時間，曾看到有幾名男子在銀行附近的停車場樓梯間搬運大袋子。此外，警方以鎖定特定車牌及車型，正循線追查中。

