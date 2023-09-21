自由日日shoot》廢油還變身劣油出口 傷害台灣形象

被濫洩圳溝的切削油，色澤宛如污泥。（警方提供）

2023/09/21 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台中烏日番仔園圳溝長期遭濫倒強酸重金屬廢油，污染烏溪及周邊農田甚鉅。環境部表示，透過檢警環合作一路追查，不僅破獲不肖業者非法棄置重金屬廢油，四家黑心公司甚至違反事業廢棄物再利用的規定，非法將廢油混入基礎油製成機械用潤滑油，出口到印尼等東南亞國家，估計犯罪所得逾一點一億元。根據檢方資料，業者違法輸出機械用潤滑油長達多年，嚴重危害台灣的國際形象。

環境部環管署中區環境管理中心主任葉廼群表示，今年三月台中市環保局與警方接獲民眾檢舉，烏日區東園里番仔園圳溝，半夜常有不明水肥車出沒、濫倒廢油水，導致整條溝混濁，除恐污染周邊農田，流入溝渠的廢油水會一路匯流至烏溪排至出海口，污染環境甚鉅。

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葉廼群表示，經檢警環查緝環保犯罪平台合作，循線揪出唯勝科貿等四家公司，這四家從事金屬加工油品販賣的公司，都沒有事業廢棄物清除及處理許可證，卻非法回收及處理廢切削油水，並委託不肖的環保業者將含有強酸重金屬的廢切削油水棄置於番仔園圳。

最重可判５年

葉廼群指出，業者的不法所得中，有三百多萬元是逃漏的清除處理費用，其餘是業者混合回收廢油與基礎油後，再製成不良油品，賣給國內廠商或出口至東南亞國家；依廢清法，廢切削油沒有事業廢棄物再利用許可，不得再做成產品。

葉廼群表示，業者非法清除處理廢切削油水，並濫倒至圳溝，違反廢清法第四十六條第四款刑責規定，相關違法行為人可處一年以上、五年以下徒刑，併科一五○○萬元以下罰金。

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