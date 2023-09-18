輕信美化帳戶助貸款詐騙話術／音樂才女 慘淪拋棄式車手

詐團誘拋棄式車手話術

2023/09/18 05:30

「八尺門的辯護人」劇情真實上演

〔記者錢利忠／台北報導〕熱門影集「八尺門的辯護人」劇情真實上演！一名音樂系畢業的張姓才女，因失業難以申貸，先前借的信貸也無力償還，輕信「可幫妳美化帳戶，向銀行借新還舊」的詐騙話術，最後沒借到錢，還被當成用完即丟的「拋棄式車手」；法院認定她是詐團共犯，一審判刑二年二月；她淚稱自己被騙，已提上訴。

法院認定她是詐團共犯 判2年2月

「八尺門的辯護人」劇情中，公設辯護人佟寶駒對著一名被詐團利用而惹上詐欺官司的女大生說：「妳做的事情，俗稱車手，妳現在有兩個選擇，認罪或不認罪，但結果都是一樣，因為法官不會相信，有人笨到不知道這是違法的事。」真是戲如人生，如今成為張女的心情寫照。

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去年三月，待業兩個月的張女，原靠小額信貸借來的廿萬元過活，找到新工作卻不適應而離職，她無力償還每月信貸本息，想「借新還舊」，但沒穩定收入，銀行不放貸，此時她點入詐騙廣告「百貸網」，誤信對方可製造「薪資轉帳」金流，助她申貸的話術，就這樣交出三個帳戶。

張女為美化帳戶，去年三月十四日聽從對方指示，分別於臨櫃及ATM，從三個帳戶中領出不明管道匯入合計一○六萬餘元，再轉交給自稱是貸款公司會計的車手，之後聽從詐團叫她先靜置帳戶兩天的要求，她原以為第三天能拿到貸款，去ATM提款才發現三個帳戶已被列為警示帳戶，急著傳LINE給聯繫窗口，對方卻把她封鎖。

她察覺落入詐團圈套，立即報警提告，卻無法交代對方的真實身分；一星期後，有三名詐騙被害人指認將錢匯入她的帳戶，台北地檢署查出，她協助詐團臨櫃取款及交款，不信她是被騙，將她列為「共同正犯」起訴，而向她收款的上手李清江等詐團成員則被發布通緝。

一審台北地院認為，她雖然「沒有任何不法所得」，但否認犯罪、未與告訴人和解，且她有申貸經驗，應清楚銀行放貸程序，以一般人的社會經驗，應可預見對方使用不正方法來美化其帳戶，也不信她稱被騙等辯詞，依三個「三人以上共同詐欺取財罪」分論併罰論刑。

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