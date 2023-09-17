退休會計師遭詐2700萬 北市警破行動水房逮8嫌

黃姓男子為首的詐騙集團，利用投資APP詐財，其中一名退休會計師遭騙2700多萬元。 （記者鄭景議翻攝）

2023/09/17 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕以四十歲黃姓男子為首的詐騙集團，涉透過臉書及LINE招攬被害人，以高獲利、低風險等話術誘騙被害人下載投資APP軟體，多名被害人信以為真而投入金錢，但想領出獲利時卻無法順利出金，詐騙金額達五千萬元，其中，一名退休會計師遭騙兩千七百多萬元，損失最為慘重。台北市警察局文山二分局十二日搜索破獲該詐團的「行動水房」，將黃嫌等八人送辦。

誘人下載投資APP 詐騙金額達5千萬

警方調查，該詐騙集團先透過臉書或LINE尋找被害人，等被害人加入LINE社群，再以假投資的常用話術，誘使被害人下載假造的投資APP，投入資金，集團成員再分別至雙北多家銀行臨櫃領出，交給上游。

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該詐騙集團相當狡詐，因公司戶比個人戶可出入較大的金流，為了規避警方查緝或銀行員懷疑，集團先行收購即將倒閉的公司戶，用以收取詐騙款，還會準備皇家禮炮等昂貴名酒的貨單，當警方收到行員通知而前來詢問時，就拿出貨單表示是買賣名酒的貨款，躲避查緝。

該詐團成員為了避免水房地址固定而遭警方盯上，遂以新北市某賓館做為水房據點，以便隨時更換地點。

警方循線追查金流、調閱監視器，埋伏跟監鎖定多名車手，十二日持台北地院拘票及搜索票，兵分多路一舉查獲黃男等八人到案，總計查扣現金一○八萬餘元、手機十六支、存摺二十五本、提款卡二十九張，現場宛如「行動水房」，警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌，將八人移送台北地檢署偵辦，並持續溯源擴大偵辦。

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