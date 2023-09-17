陳其邁：凶嫌無精神病就診紀錄 醫︰可能患耳疾梅尼爾氏症

警方調閱監視器，發現吳嫌逃逸時，曾到萬大大橋下停留，昨天凌晨摸黑在橋下發現他丟棄的一件外套和一支水果刀。（民眾提供）

2023/09/17 05:30

陳︰要求發掘潛在風險對象

〔記者黃佳琳、吳亮儀／綜合報導〕高雄市苓雅區發生居住一棟大樓高樓層的羅姓夫妻，遭樓下吳姓鄰居亂刀殺害慘劇。高雄市長陳其邁昨天表示，凶嫌沒有精神疾病就診相關紀錄，未來將要求衛生、社會局及治安機關，早期發掘潛在風險對象，加強犯罪預防。一名耳鼻喉科醫師指出，如果不是精神疾病問題，有可能個案耳朵有狀況，包括中耳、內耳甚至心血管等全身性系統疾病。

每人感受不同 耳鳴不易鑑定

林口長庚醫院副教授級醫師吳哲民指出，如果明明外界沒有任何聲音、卻聽到「人」的聲響，那應該和心理疾病有關，但若是持續耳鳴、有聲響，甚至伴隨頭痛等症狀，這牽涉許多耳部疾病，從最普通的耳垢堵塞或是較嚴重的梅尼爾氏症都有可能。

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吳哲民說，耳鳴的音量依每個人狀況不同有不同感受，也非常不容易鑑定，甚至有時候沒有特別原因「睡一覺醒來就持續耳鳴，很難歸咎單一病灶，有時候耳垢塞得太厲害也有可能」。

吳哲民也說，內耳、外耳疾病的病患常常伴隨持續性耳鳴，出現耳塞、頭暈、頭痛，甚至同時間許多症狀一起出現，心血管疾病導致的全身性系統疾病也會影響。

各年齡層都可能發生梅尼爾氏症，可能會出現陣發性旋轉眩暈大於廿分鐘以上、耳鳴或耳悶塞感，感覺耳朵內有鈴聲、轟轟聲、鳴笛聲或嘶嘶聲等，梅尼爾氏症的耳鳴通常是較低頻率的聲音，目前認為基本病理機轉是內淋巴水腫。

陳其邁表示，噪音擾鄰的問題，在現代公寓愈來愈多情況下，落實公寓大廈的管理及噪音調處等措施，市府將會再精進檢討相關措施；目前最重要的是兩個小朋友的安置跟照顧，社會局志工已經介入做相關安置照顧工作，教育局、學校也會全力把小朋友照顧好，包括一些輔導諮詢中心的社工跟心理治療的介入，務必讓小朋友能夠受到最好照顧。

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