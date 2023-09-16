基隆安親班男導 連夜收押／變態偷拍30多名女童如廁

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2023/09/16 05:30

芳香盒掉出奇怪機器

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一所安親班的卅多歲男老師，涉把針孔攝影機裝在芳香盒內，長期偷拍女童如廁，因芳香盒掉落破裂，掉出鏡頭，被女童發現後東窗事發；檢警在男老師的電腦、硬碟內發現大量女童如廁畫面，連臉部都入鏡，初估至少卅名女童受害，實際有多少人受害還在進一步清查。檢方複訊後認定男師涉犯妨害秘密罪，連夜以有滅證之虞向法院聲押獲准。

女童急忙報告班主任

檢警調查，此名男老師受僱安親班擔任導師，被安排在一間小教室內輔導十多名學童課業，小教室有間小廁所。本月十三日下午，一名女童坐在廁所馬桶如廁時，眼前一個芳香盒突然掉在地上；她上完廁所後，跑去向班主任報告，看到破掉的芳香盒內，掉出「奇怪的機器」。

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男導想滅證遺留電池

班主任獲知，當晚向轄區警二分局報案，警方趕抵安親班，廁所內已無芳香盒，更無女童所說「奇怪的機器」；詢問男老師才知，芳香盒已被他丟進垃圾桶內。警方隨後在垃圾桶內找到芳香盒的碎片，以及針孔攝影機的電池。

住處搜出大量偷拍檔

警方對於廁所垃圾桶內有針孔攝影機的電池，卻沒有鏡頭起疑，經追問，男老師承認把針孔攝影機裝在芳香盒內偷拍女童，鏡頭已被他丟進馬桶沖掉。警方報請基隆地檢署檢察官吳美文指揮，漏夜搜索男老師住處，在其電腦硬碟、隨身碟內發現大量女童如廁影像，手機也有偷拍女童裙底等照片。

偷拍時間長達一年多

據了解，電腦硬碟內的女童如廁影像，有些臉部入鏡，有些只看到下半身；此外，男老師還開了多名被害女童的資料夾，分別收藏女童不同時間如廁與私密照片。

還開個別資料夾保存

警方調查，此名男老師擔任安親班導長達二、三年，偷拍女童如廁時間長達年餘，初估有至少卅名女童受害，其中有多人已升至國中；受害女童家人獲知後，大罵此名男老師變態，怒嗆：「一定告到底！」

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