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首頁　>　社會

太詐！買名店49元雙人餐 刷台幣變科威特第納爾幣

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2023/09/16 05:30

麥當勞、肯德基都被假冒

〔記者張瑞楨／台中報導〕詐騙花招又翻新！最近知名連鎖速食業者推出吸睛的龍蝦漢堡，主打整隻波士頓龍蝦螯肉，限量卅萬份，詐騙集團趁此機會，用假帳號在臉書社群大肆散發一頁式詐欺廣告，中市民眾小雯見原價三百元的雙人分享餐，優惠價只要四十九元，她刷卡下單卻沒收到餐點，更扯的是，刷卡金額竟變成四十九元的「科威特第納爾幣」，折合台幣五千多元，傻眼之下，只能趕緊通知信用卡銀行止付。

折合台幣變五千多元

台中市警局統計，這類假冒知名連鎖速食店的一頁式詐欺廣告，今年已受理廿八件，以假冒麥當勞廿五件最多，假冒肯德基三件，民眾損失額達四十三萬餘元，平均每件金額一萬五千餘元。

小雯於本月四日見臉書上有此優惠廣告，雙層牛肉吉事堡加麥香雞，再加上六塊麥克雞塊與薯條，還有兩杯飲料，原價三百元，現在只要四十九元。她認為撿到便宜，立刻下訂，跟著連結網路頁面的指示輸入信用卡，確認刷卡金額是四十九元，但遲遲等不到餐點送達，反而後來收到銀行簡訊，通知她刷卡付款成功，幣別不是新台幣（TWD），竟是遠在中東的「科威特第納爾幣（KWD）」。

依現行匯率，一元「科威特第納爾幣」折合台幣一○三．六二元，小雯刷卡四十九元，實際上支付高達五○七七元台幣，深感傻眼，趕緊向警方報案，聯繫信用卡銀行止付。

看到便宜 別急著點

台中市警局刑警大隊提醒民眾，要認明知名企業的官方粉專，不要見來路不明廣告網頁的售價便宜，或限時限量銷售，就急於刷卡付款，一定慎重查證。

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