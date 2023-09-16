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一頁式廣告詐騙 今年已逾千人受害

警方查證顯示，此一原價1197元，特價99元的廣告，也是一頁式詐欺廣告。（中市刑大提供）

警方查證顯示，此一原價1197元，特價99元的廣告，也是一頁式詐欺廣告。（中市刑大提供）

2023/09/16 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局統計，網拍一頁式廣告詐欺案件，去年受理六二一件，財損四百多萬元，今年一至八月，已受理達一一六七件，財損高達一千五百多萬元，有明顯倍增的趨勢。刑事局提醒，詐騙集團利用這類連鎖速食餐廳一頁式詐欺廣告結合釣魚網站，以騙取民眾輸登個人信用卡資料假連結，遂行盜刷行騙，因此民眾網購時應提高警覺，勿擊點不明網址，避免受騙造成財損。

財損一千五百多萬 有增溫趨勢

刑事局表示，網拍一頁式廣告詐欺，通常是詐團於臉書、Line及各大網路平台購買廣告版面，假冒明星專家代言加持、截取正版廠商圖片或竄改新聞報導圖片等，以低於市場行情價格促銷，吸引民眾透過廣告連結至購物網頁，再以「貨到付款」廣告字眼取信民眾，當民眾收貨付款後才發現商品和廣告不符，或商品品質低劣、有明顯瑕疵，這時才發現遭到詐騙。

這類詐騙具有的特徵，包括網頁沒有公司地址、客服電話，僅留下電子信箱或通訊軟體帳號；售價明顯低於市場行情，常以限時或倒數方式吸引消費者；號稱免運費、七天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退；廣告底下留言都是正評，沒有負評；僅能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款；網頁大多粗糙不精美或夾雜簡體字等等。

刑事局呼籲，民眾如果有網路購物需求，應選擇具第三方支付功能且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要跟賣家透過通訊軟體私下交易，更不要擊點不明連結。

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