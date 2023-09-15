被控上銬施暴 逼簽無受傷證明…北監疑以囚制囚縱容暴行 監院糾正

北監疑以囚制囚縱容暴行，遭監院糾正。（資料照）

2023/09/15 05:30

〔記者楊丞彧、闕敬倫／綜合報導〕監察院司法及獄政委員會昨通過提案糾正台北監獄的調查報告，監察委員高涌誠、王幼玲調查指出，北監管理人員坐視「視同作業收容人（亦稱服務員）」對受刑人上銬、施暴致傷，涉違法虐待或實行酷刑。高涌誠直言，與坊間傳言之「監獄風雲」確實有些相似。

監院接獲投訴指控北監愛三舍、平二舍等場舍的服務員、管理人員，常無故對受刑人上銬、施暴致傷，不當施用電擊棒、噴辣椒水，或教唆其他受刑人、服務員折手、擊頭、推人撞牆、毆打施暴，還逼簽「無受傷證明」。

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監委發動無預警履勘，詢問多名受刑人等，認為管理人員確實有蓄意縱容、坐視服務員肘擊、壓制受刑人，管理員卻視若無睹。

監委說明，北監監視器設置不完備，有服務員在管理員的視線內指示受刑人脫去衣物，再施以壓制、以拖鞋暴打，監委從影片中不鏽鋼房門的反射倒影才看到。

監委指出，北監「戒護比」長期偏高，須倚賴服務員協助，是制度性的原因，但服務員依法不得替代管理員執行上銬、控制或壓制，法務部應深入查察北監有無違法派遣或縱容。

服務員8人觸殺人、重傷害、強盜等罪

監委說，履勘時發現電擊棒、噴霧器、手銬等配備放在未上鎖的主管桌抽屜內，沒有領用紀錄，且是監視器死角，有戒護風險；北監服務員有三人觸犯殺人罪、二人重傷害、三人強盜，法務部卻回覆「均無暴力前科」，未盡審核之責。

北監︰加強管理教育 強化透明度

對此，台北監獄回應會加強管理教育，嚴禁服務員參與或代為執行管理、戒護及壓制行為，會改善監視器系統，強化管理透明度。

至於管理人員對於服務員的管理，北監指出，場舍主管一人平均須面對一五○名收容人，處理生活處遇及突如其來的違紀行為，故需由服務員協助處理庶務，致監視錄影畫面的呈現易使外界誤解。

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